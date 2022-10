Ángel de Brito reveló quién es el que estafó a El Negro González Oro: "Mitómano, ladrón, rata"

Ángel de Brito reveló la identidad del hombre que estafó a "El Negro" González Oro en Uruguay.

Ángel de Brito contó quién es el hombre al que Oscar "Negro" González Oro acusó de estafador, mitómano y delincuente en un posteo en su cuenta de Instagram. El conductor, quien actualmente está radicado en Uruguay, prefirió no dar nombres por el momento, pero De Brito reveló su identidad.

González Oro se había referido a este hombre con las iniciales "F.P". Ángel habló sobre el tema en LAM (América TV) y dio a conocer quién es esta persona. "F.P. Sos una basura, un estafador, delincuente, vividor, mitómano, ladrón, rata", había publicado el periodista, junto con un emoji de una bandera de Uruguay, dando una pista de la nacionalidad del hombre.

"No me pregunten quién es el ladrón. Él lo sabe. No especulen con nombres al azar porque pueden hacer daño sin sentido. Cuando lo decida, yo voy a publicar quién es. Pero déjenme decidir a mí. Gracias", agregó "El Negro" en aquel posteo. De Brito comentó que esta no es la primera vez que hace estos posteos. "Cada tanto, él hace sus descargos. Toda la vida, lo hizo", señaló.

Y sumó: "Yo averigüé quién era. Este F.P es un tal Federico con el que 'El Negro' habría trabajado durante un tiempo. Tiene que ver con el mundo de la política y los medios, y con el que se pudrió todo". Cuando Yanina Latorre le preguntó si este hombre había tenido un vínculo sentimental con Oro, Ángel lo negó y aseguró que el problema fue por trabajo.

Además, enfatizó que no solamente "El Negro" lo acusó de estafador, sino que "hay otros empresarios argentinos involucrados y otros periodistas que quieren salir a hablar de esta persona". "'El Negro' habla de estafa. Trabajó con él Uruguay, en un diario. Hay una lista de gente que lo quiere salir a matar a este F.P, porque no solo tuvo problemas con él", cerró Ángel.

El anterior descargo de "El Negro" González Oro

A comienzos de diciembre de 2021, "El Negro" González Oro expuso este escándalo por primera vez. Resulta que tras haberse mudado a Uruguay, el periodista comenzó a trabajar en Diario del Este como Jefe de Redacción, por lo que se cree que su acusación fue dirigida hacia una persona de aquel medio.

"En verdad me cansaste con tus versos para no pagar lo que me debés. Próximamente publico y doy notas para contar todo. Y cuando digo todo, es todo. Me cansé. Lástima que un país tan honesto como Uruguay existan personas como vos. No le hacés ningún favor a este país", había publicado Oro en sus redes sociales.