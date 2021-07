Ángel de Brito reveló que Pampita puso cámaras hasta en el baño para registrar cuando rompa bolsa

La modelo se encuentra grabando un reality sobre su embarazo y Ángel de Brito reveló que la producción puso cámaras hasta en el baño para no perderse ni un segundo del nacimiento de su hija.

Carolina Pampita Ardohain está muy cerca de dar a luz, un inolvidable momento que mostrará en un reality especial sobre su embarazo. En las últimas horas, Ángel de Brito reveló que la producción del reality colocó cámaras en todos los sectores del hogar de la modelo, hasta en el baño. "Quieren tener todo filmado, por si rompe bolsa en algún momento", explicó el conductor de Los Ángeles de la Mañana, aunque aclaró que no todo el material que se grabe se emitirá, y que deberá ser aprobado por la propia Pampita.

"Me contó Pampita anoche, no sé si lo puedo contar, pero lo voy a contar igual, en su reality le instalaron cámaras en todos lados. En el baño, en la habitación, en el auto, en el camarín", reveló Ángel de Brito en la emisión de este martes de Los Ángeles de la Mañana. El mismo conductor explicó el motivo de por qué tantas cámaras: "Quieren tener todo filmado por si rompe bolsa en algún momento, pero eso no quiere decir que se emita después".

"¡La plata que debe sacar!", disparó picante Nazarena Vélez, que se encontraba como panelista invitada del día en el ciclo de El Trece. Sin decir una palabra, pero atento a todo Ángel de Brito asintió. Quien también comentó la información fue Mariana Brey, que no tiene una buena relación con Pampita: "Debe tener algún baño sin cámara porque me parece que no da...eso hay alguien que lo está viendo y se puede filtrar. Ya sabemos que las cámaras se pueden hackear. A ella incluso le ha pasado".

Por su parte, Cinthia Fernández también criticó la decisión de la modelo de mostrar tanto en su reality: "En un momento así uno no quiere una cámara". "No la van a mostrar haciendo pis, es por si empieza con las contracciones", se encargó de aclarar Ángel de Brito ante las distintas opiniones de sus panelistas. Además, también confirmó que Pampita mantendrá su lugar como jurado de La Academia de Showmatch hasta último momento.

"Ella me dijo que va a ir al programa hasta que empezara con las contracciones, después empieza el trabajo de parto y se retira", detalló el conductor de Los Ángeles de la Mañana mientras Brey calificaba de "arriesgada" la idea de la modelo. De todos modos, de Brito le recordó a la periodista que ella había tenido un final de embarazo muy activo con mucho trabajo, así como también lo hizo Jimena Barón, otra de las juezas de La Academia.