Ángel de Brito reveló el estado en el que vio a Jorge Rial: "Está desbordado y fuera de sí"

Ángel de Brito conversó con Intrusos sobre la polémica de Jorge Rial y aseguró haberlo visto "muy enojado, desorbitado y fuera de sí".

Ángel de Brito habló en exclusiva con Intrusos (América TV) sobre la polémica en la que Jorge Rial está envuelto. Mientras transita un momento personal muy complejo con un divorcio de por medio, Rial también está enfrentado con varios de sus colegas del medio, como Adrián Pallares, Rodrigo Lussich, Marcela Tauro, Carmen Barbieri, Nazarena Vélez, entre otros.

Todo comenzó cuando Pallares hizo público el rumor de que Rial había engañado a su esposa con Alejandra Quevedo, periodista de C5N y América TV que debió salir a denunciar la violencia mediática que sufrió y desmentir la fake news. A las pocas horas, De Brito contó que Rial amenazó a Pallares por haber filtrado esta información y más tarde salió a hablar con los medios al respecto. En su descargo, el conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM) señaló que Rial “está muy enojado, desorbitado y desbordado”.

Rial se enojó tanto con esta situación que dijo que la enemistad y la amistad entre los colegas del medio “duran un corte comercial”, dando a entender que se arrepentía de haber confiado en Pallares. En este sentido, reflexionó que ser generoso con los compañeros del ambiente es un error ya que siempre lo terminan traicionando. Sobre esto, De Brito opinó que sus dichos fueron “un horror”, que hay que ser buen compañero y que Rial dijo todo esto porque está en un momento de debildad.

“No coincido básicamente en nada con Jorge, pero tenemos una relación de respeto. Me parece un horror lo que dijo. Hay que ser generoso con los compañeros, hay que ser buen compañero”, comenzó. “Está muy enojado, desorbitado, fuera de sí. Está en un momento de crisis personal entonces es entendible, pero no me parece justo que se la agarre con sus colegas”, añadió De Brito.

Por último, agregó que Rial “la está pifeando feo” y que seguro se va a arrepentir, aunque nunca lo admita. “Me parece que se está mandando cosas espantosas con los colegas y hay cosas que no tienen vuelta atrás, para mí. Por ejemplo, lo de Pallares no tiene vuelta atrás. Yo no lo perdonaría. Ya cuando se va a la vida personal me parece un espanto. Creo que tiene que ver con lo desbordado que está”, cerró.

Internaron a Romina Pereiro, la esposa de Jorge Rial, por un dolor en el pecho

Hoy, miércoles 9 de marzo de 2022, se supo que la esposa de Jorge Rial, Romina Pereiro, fue internada de urgencia después de haberse descompensado a la madrugada. Los síntomas que tuvo fueron dolor en el pecho y angustia, probablemente por toda la exposición mediática que está sufriendo en este momento. “No se sabe bien si por un pico de estrés o un ataque de pánico. Fue una ambulancia a la casa y la llevaron a Los Arcos”, revelaron en Intrusos.