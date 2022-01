Ángel de Brito recibió la peor noticia a poco de su pase a Telefe: "Carta documento"

El periodista pasaría a conducir LAM en Telefe pero esa iniciativa tendría algunas trabas legales por derechos de autor.

La llegada de Ángel de Brito a Telefe podría verse truncada por un conflicto legal entre el canal de las pelotas con el Grupo Clarín, medio para el que el periodista trabajó hasta el año pasado. Periodistas especializados en televisión ofrecieron picante información sobre el futuro profesional del conductor de televisión y las posibles complicaciones que podría implicar su pase.

Los periodistas Pablo Montagna y Laura Ubfal se expresaron en Twitter sobre el conflicto de intereses entre Telefe y El Trece por los derechos de Los Ángeles de la Mañana, ciclo que comenzó en 2016 en el canal del Grupo Clarín y que pronto pasaría a emitirse por la emisora de Viacom. Por su parte, Montagna no se animó a ofrecer información al respecto, pero sí posteó un emoji de un cubito de hielo seguido por el de un ángel. Sin duda, se refirió al parate en el regreso de De Brito a la televisión, en lo que sería su debut en el canal de las pelotas.

Ubfal, a diferencia de su colega, redactó un breve mensaje con información sobre las rispideces entre los canales y enunció: "Legales del Grupo Clarín, en nombre de El Trece, habría mandado una carta documento a ViacomCBS alertando la posible similitud del formato de LAM".

La despedida de Ángel de Brito de El Trece

En la última semana del año pasado, Ángel de Brito condujo el último programa de Los Ángeles de la Mañana en El Trece y se despidió con congoja, tras más de una década de trabajar para el mismo grupo de medios. "Cerramos acá LAM, cerramos arriba de todo, en la cresta de la ola, nos vamos felices, orgullosísimos de esta marca que fue LAM. Vamos a empezar a hablar en pasado", comenzó el conductor.

"Que tengan un gran año, con mucha salud, que tanto nos ha costado en estos dos años tan complicados", continuó en alusión a sus augurios para con el público que lo acompañó durante los seis año de aire que su programa tuvo al aire, con un buen nivel de audiencia. "Nos vemos el año que viene... en algún lugar, muy pronto lo sabrán. ¡Chau!".

Cuando anunció que LAM ya no continuaría al aire en El Trece, Ángel develó los motivos de su decisión: "Me voy a ir de vacaciones. Hace 15 años que trabajo de corrido, muchas de ustedes son testigos de eso", soltó y remató: "Fueron muchos programas a la vez, cuando no era de mañana era a la noche".