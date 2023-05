Ángel de Brito filtró el nuevo romance de Viviana Canosa con un actor macrista

En las últimas horas, Ángel de Brito anunció que Viviana Canosa sale con un reconocido actor macrista que trabajó en series de Netflix, Telefe y El Trece. De quién se trata.

La vida de Viviana Canosa está siempre bajo la mirada de la farándula argentina. Y sobre todo de Ángel de Brito, un especialista en dicho ámbito. En las últimas horas, el conductor de LAM señaló que la periodista tiene un nuevo romance con un actor macrista que trabajó en series de Netflix, Telefe y El Trece.

Hace unos días fue Canosa la encargada de anunciar que salió con un hombre famoso, aunque no dio a conocer su nombre. A través de El Observador, por radio FM 107.9, relató: "Acepté una cita la semana que viene. Ya lo conozco, tuvimos un verano espectacular, ya nos dimos, es muy conocido, pero no es poderoso. Sería una tapa tremenda pero no la van a tener porque yo soy muy escondedora, y aclaro que no es político, los políticos son muy aburridos".

Luego de sus dichos, Yanina Latorre dio detalles de cómo es la periodista en la intimidad: "Ella es muy sexual. Ella contó que está sin sexo desde hace mucho, y que ahora tiene una cita la semana que viene". Y agregó: "Va a ir a cenar con un señor que ya estuvo dándole a la matraca en enero y febrero, porque se alquiló una quinta, hace todo a escondidas. El señor es famoso y fue de invitado a su programa en A24 el año pasado, más de una vez. A mí me da la sensación de que es actor".

Marcelo Mazzarello y Viviana Canosa tienen un romance, según Ángel de Brito.

Fue entonces cuando Ángel de Brito intervino para aportar el nombre de la persona con la que Canosa está saliendo. "Ya se quién es", aseguró el conductor. Y más tarde señaló: "Es un actor muy conocido y super talentoso. Tiene 58 años. Para mí es Marcelo Mazzarello". Justamente, el actor viene de tener un gran éxito en El Marginal, serie de la TV Pública que también fue transmitida por Netflix y que tuvo mucho éxito.

Grave acusación de una figura de El Trece a Viviana Canosa

Mariana Brey reveló que hace más de diez años, cuando era panelista del ciclo Bien de Verano, conducido por Ángel de Brito en el canal de cable Magazine. "No nos dejó hacerle preguntas, es raro para una periodista. Después de eso le pasaron un montón de desgracias, pero no tuvimos nada que ver. Ahora que entrevista a políticos, está como en otro escalón, pero era medio ninguneadora, un estilo Laura Ubfal", reflexionó Brey sobre el momento que vivió con Canosa.

"No sé si le guste esta comparación. A mí me gusta como personaje televisivo, la miro y la consumo, es magnética. En Bien de Verano pidió que Andrea Taboada y yo no estuviéramos para preguntarle", sumó, enojada la expanelista de Este es el Show en El Trece. Y cerró: "Con cosas que no está bueno que pase. No tienen que pasar más. Me parece peor que cuando terminó el móvil nos saludó, si no querés que te preguntemos no digas: 'Bueno, un beso a las chicas'" en Buena Tarde, el ciclo que conducen Lourdes Sánchez y Julieta Camaño en C5N.