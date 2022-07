Ángel De Brito estalló con La Negra Vernaci: "Les pudrió el cerebro"

El conductor le contestó a la locutora a través de sus redes sociales luego de sus dichos en el aire de C5N.

Ángel De Brito estalló contra Elizabeth "La Negra" Vernaci luego de los dichos en su contra mientras conducía Sobredosis de Tv. A través de las redes sociales, el periodista hizo referencia a las declaraciones de la locutora sobre el rol que cumplen los noteros de LAM, el programa que él conduce por América TV.

Todo comenzó al aire en Sobredosis de Tv, cuando "La Negra" Vernaci y Juan Di Natale recibieron como invitada a Julia Mengolini y hablaron sobre la cantidad de críticas que recibe "La China" Suárez en los medios. "Qué incómodo. Imaginate ser una mujer bellísima en el mundo y que todo el tiempo tengas atrás a un notero para preguntarte si venís de coger. A mí me parece tremendo, es una violencia que no me parece normal", empezó por decir la locutora en C5N.

En ese sentido, la locutora y sus compañeros hicieron énfasis en cómo LAM, el programa de Ángel De Brito, "acosó" a la modelo y actriz en cuanto a las polémicas en las que estuvo envuelta. "A mí parece ya que te prendan una cámara sin consentimiento, es violencia. Es totalmente violento", aseguró Vernaci y Di Natale agregó: "Mi solidaridad con gente que está trabajando y que tiene que hacer cosas que tal vez no tiene ganas. Depende del programa para el que trabajes, te van a pedir una cosa o la otra y tenés que volver con el resultado".

Luego de estas declaraciones que, pese a que no mencionaban a ningún programa en particular, De Brito se las tomó de forma personal e hizo un fuerte descargo en su cuenta de Twitter. "Y Vernaci hablando de la violencia de los noteros. La que se la pasó 30 años insultando gente en un micrófono y maltratando a sus compañeros de radio. ¿Qué les pudrió el cerebro?", escribió.

Por último, Vernaci no quiso sumarse al escándalo y le contestó tranquila para calmar las aguas: "Domingo. ¡Relajá, bebé!". Hasta el momento, el periodista de espectáculos no volvió a hacer referencia al tema.

Fuerte cruce entre Cande Tinelli y Ángel De Brito: "Te traiciona por atrás"

Ángel De Brito y Cande Tinelli protagonizaron un acalorado cruce en televisión que terminó por sacar a la luz viejas internas entre ambos mediáticos. Luego de un irónico comentario por parte de la cantante, el periodista no se quedó callado y le contestó fiel a su estilo. "A mi me chupa todo un huevo", determinó De Brito al aire en su programa sobre las declaraciones de Tinelli.

Todo comenzó en una nota que Cande Tinelli brindó con LAM tras confirmarse que sería jurado en el nuevo programa de su papá, Marcelo Tinelli. Sin embargo, antes de que el cronista pudiera hacerle alguna pregunta, la cantante lanzó una fuerte acusación hacia Ángel De Brito. "Ángel un saludo, tirame buena onda este año por favor", dijo "Lelé". Y luego enfatizó: "Siempre la mejor obvio. Pero viste, hay que tener cuidado con Ángel, es picante el wacho, te traiciona por atrás".

Ante las declaraciones que brindó la hija de Marcelo Tinelli con su programa, Ángel De Brito no se quedó callado y le contestó de forma contundente. "A mi me chupa un huevo, yo tengo la mejor de las ondas, pero los jurados nuevos de Tinelli no empiecen a bardearme, seas la hija, el primo, el yerno...", comenzó por decir el periodista.

Posteriormente, De Brito se dirigió de forma directa a Cande Tinelli. "Y sí, traición es por atrás, traición por adelante es muy difícil, empecemos por ahí", lanzó De Brito y luego ironizó: "A Cande no sé qué le pasa conmigo... Algo debo haber dicho, seguro... Habría que googlearlo".