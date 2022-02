Ángel de Brito destrozó a un programa de El Trece: "Ratas"

Ángel de Brito lanzó un fuerte dardo contra un programa de El Trece. La denuncia que hizo el ex conductor de LAM.

Ángel de Brito aún está con bronca por la forma en la que terminó LAM (Los Ángeles de la Mañana), el exitoso ciclo de chimentos y farándula que conducía junto a panelistas como Yanina Latorre, Cinthia Fernández y Maite Peñoñori, entre otras, y que terminó de manera escandalosa a finales de 2021. Pese a que pasó más de un mes y medio de su salida, el presentador estalló de furia y destrozó a un programa de El Trece con una fuerte denuncia.

Durante la jornada del pasado lunes 14 de febrero, justamente el Día de los Enamorados, el canal perteneciente a Grupo Clarín estuvo de estreno: comenzó Momento D, nuevo ciclo por el que apuesta Adrián Suar que es conducido por el periodista Fabián Doman. Y curiosamente, el mismo tiene las mismas gráficas y un estudio igual al que utilizaba LAM. Por dicho motivo, De Brito explotó de bronca.

"Es la misma escenografía que LAM. Las plataformas donde hay una banqueta y los sillones son las mismas, nada más que las pintaron. Y los sillones también, le cambiaron el color. Extraño LAM y a Ángel de Brito", le comentó un usuario de Twitter al conductor de chimentos. Como consecuencia, el periodista reaccionó haciendo un juego de palabras entre Doman y LAM: "Do-LAM".

Momento D, el nuevo programa de El Trece, con la conducción de Fabián Doman.

Luego, De Brito volvió a hacer otra fulminante crítica acerca de los sillones en los que estaban sentados los panelistas de Momento D: "¿No les alcanzó para pintura?". En tanto, otro internauta le indicó: "Mirá, es LAM". Consciente de que el estudio está idéntico, Ángel fulminó al nuevo programa de El Trece: "Qué ratas". Finalmente, y en otro comentario, se preguntó: "¿Me extrañan?".

Así era el estudio de LAM: idéntico al de Momento D, el nuevo programa de El Trece que conduce Fabián Doman

Ángel de Brito, en la conducción de LAM, por El Trece.

Los explosivos tutits de Ángel de Brito contra el programa de El Trece

Ángel de Brito aún no vuelve a la TV y disparó denunció a El Trece: "No me quieren dejar"

El periodista de 45 años fue absolutamente lapidario a la hora de contestar algunas de las consultas de los fanáticos en Twitter. Por ejemplo, cuando una mujer quiso saber si regresará a la pantalla chica nacional, Ángel de Brito reaccionó de manera tajante: "Por ahora, no".

Más tarde, otro usuario le dijo si retornará en abril y la respuesta volvió a ser negativa: "No creo". Por último, la contestación más fuerte de De Brito llegó cuando le preguntaron: "¿El nuevo programa también traerá nuevo nombre?". Y el conductor pareció apuntar contra El Trece, ya que insinuó que desde la señal de aire del Grupo Clarín no le permitirán utilizar la denominación de LAM para sus futuros proyectos. "Sí. Si no me quieren dejar trabajar", concluyó "Angelito" de manera filosa e irónica.