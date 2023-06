Ángel de Brito destapó la interna de América y destrozó una idea de Tinelli

El conductor de televisión fue lapidario con un nuevo proyecto de su colega bolivarense. Ángel de Brito despotricó en contra de un ciclo de América TV en plena gestión de Marcelo Tinelli.

Ángel de Brito habló sin tapujos sobre una reciente apuesta televisiva de Marcelo Tinelli y fue lapidario con el gerente de programación de América TV. El conductor de LAM se pronunció en sus redes sociales ante un estreno en el canal al que pertenece e hizo fulminantes críticas al respecto.

"¿Qué pensás del programa Polémica en el Bar y de la conductora?", escribió uno de los seguidores de Ángel de Brito en medio de una sesión de preguntas y respuestas. El periodista de espectáculos respondió sin tapujos a la inquietud de su fan y no escatimó en críticas hacia el equipo de la nueva versión del ciclo fundado por Gerardo Sofovich: "Lo que más me gustó es la escenografía".

De Brito también cuestionó el rol de Marcela Tinayre en el programa y dio a entender que considera que no sabe llevar adelante un programa de debates como es Polémica en el Bar. "Hay que mezclar y dar de nuevo, está todo muy desordenado", sentenció el presentador de televisión que será jurado en la nueva versión de Bailando por un sueño.

La elección de Tinayre como conductora del ciclo fue una de las nuevas propuestas que acercó Marcelo Tinelli, quien es desde hace algunos meses el gerente creativo de América TV y que además estará al frente de una nueva edición del Bailando. Por lo tanto, la crítica de De Brito se toma como un palito a las decisiones de Tinelli, con quien, sin embargo, suele tener buen trato y hasta ha sido invitado a LAM. En tanto, siguen las internas en el canal por el arribo del líder de LaFlia y sus cambios.

La palabra de Marcela Tinayre, cuando el estreno de Polémica en el Bar era inminente

"Estoy tranquila, la presión me la ponen ciertas frases, como que soy la primera mujer que es conductora. Polémica en el Bar tenía un humor muy machista. Quiero que el programa seduzca, no quiero el griterío. Se hicieron varias pruebas, porque los panelistas van rotando. Será un programa de actualidad", comenzó su descargo la hija menor de Mirtha Legrand en diáogo con Primicias Ya. Y sumó: "América está haciendo números interesantes, con las conductoras, y con Fernando Dente".

La acusación en vivo de Marcela Tinayre a Chiche Gelblung

La conductora de televisión recordó una anécdota que vivió con el histórico periodista y soltó: "Yo voy a contar: Chiche me dejó una ex en una casa mía. No saben lo que fue... Me dijo ' tengo que ir a hacer una nota y vengo'", en alusión a una situación ocurrida cuando vivía en Francia. "Esa ex fumaba, entonces me dejaba los puchos apoyados en todos lados. Me quemó todos los muebles. Yo lo llamaba y no lo encontraba por ningún lado. Lo peor es el día que le digo 'qué gracioso, tenemos la misma pollera'. 'No, es la tuya', me dijo. No sabés lo que fue para sacarla", concluyó su relato la madre de Juana Viale.