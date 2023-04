Ángel de Brito contó qué hace Jey Mammón en España: "Tiene guardias en la puerta"

El conductor de LAM contó todo sobre el paradero del humorista en España. Jey Mammón viajó a Europa para despejarse de la prensa argentina.

Ángel de Brito habló en su ciclo de televisión sobre el paradero de Jey Mammón en España y dio un insólito dato al respecto. El conductor de LAM en América TV accedió a una información a la que nadie había llegado hasta el momento y la reveló al aire con lujo de detalles.

"Se habló mucho de dónde está hospedado, nos llegó ahora que está en un hotel boutique en Madrid, en Chueca, que se llama Only You. Le contó a un colega que se queda unos días y después se va rumbo hacia otro lugar, que por ahora no definió", comenzó su descargo el conductor de televisión.

De Brito analizó la decisión de Mammón de mudarse temporalmente a la capital española y enunció: "Acá no está trabajando, tiene guardias en la puerta. Estar lejos afloja la presión. Aunque Madrid no es el mejor lugar porque está lleno de argentinos".

Fuerte descargo de Nazarena Vélez contra Jey Mammón

"Conociéndolo a Jey, estoy segura de que no se dio cuenta de absolutamente nada. Él tiene otra realidad paralela. Estoy convencida de que vivió su historia de 'calentura' (hace el gesto de comillas con las manos), claramente Lucas le encantaba y habrá tenido un sentimiento por eso siguió tantos años", soltó la actriz y productora teatral en alusión a la denuncia de Lucas Benvenuto a Jey Mammón. Y sumó: "Me siento decepcionada, siento mucho dolor porque de verdad lo quería mucha a Jey y entonces, para mí, una cosa es ver ese pibe que la luchaba, que uno lo quería ayudar, bueno, copado, y existía este Jey paralelo".

Vélez aseguró que los casos de abuso infantil le generan un repudio absoluto y cerró: "Claramente le solté la mano. Pido perdón porque mucha gente me dijo que soy un sorete, y en estos temas soy un sorete. Al escuchar toda la historia, yo le creo a Lucas y no quiero saber nada con esa persona".

Qué dijo Costa sobre el caso de Jey Mammón

La panelista de Cortá por Lozano, Costa, habló con Intrusos sobre las entrevistas que Jey Mammón dio tras la denuncia de Lucas Benvenuto y soltó: "Me pregunto por qué no se calla, por que no deja de revictimizar a Lucas. Hay algo terrible que está haciendo, y lo digo con todo el dolor del mundo porque una lo ha querido mucho, y es ponerse a hablar de la víctima. Ponele, ponele, que algún mundo muy lejano, Lucas no haya sido su víctima".