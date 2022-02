Ángel de Brito anunció el regreso de LAM: "Falta menos"

Ángel de Brito hizo estallar las redes sociales con un anuncio sobre la posible vuelta de LAM a la televisión.

El final de LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece) había sorprendido a muchos sobre el cierre de 2021. Sin embargo, su exconductor Ángel de Brito acaba de realizar un anuncio en las redes sociales que hizo estallar el ambiente de la televisión y de los medios de comunicación en general.

El periodista de 45 años apeló a sus cuentas oficiales de Twitter (@AngeldebritoOk) e Instagram (@angeldebritooki) para informar a sus millones de seguidores acerca del futuro profesional en este inicio de una nueva temporada.

El bombazo de Ángel de Brito en las redes sociales sobre LAM

El exjurado de ShowMatch La Academia (El Trece) no había querido dar demasiadas precisiones con respecto a su trabajo anteriormente, cuando recurrió al famoso "ya se van a enterar" para no revelar si Los Ángeles de la Mañana regresaba a la pantalla chica o no.

Sin embargo, en plena madrugada del martes 22 de febrero, se decidió a avisarles a sus fanáticos lo que ocurrirá con él a través de una frase tan breve como contundente. "Confirmado: #LAM 2022", escribió "Angelito". Además, posteó un gif con un fondo rojo y grandes letras blancas que dice "vuelve LAM próximamente".

Unos instantes antes, ante el comentario de una fanática que le había dicho que lo extrañaba, el protagonista citó ese tuit y puso "falta menos". Y, antes de terminar con la intriga, el presentador había escrito: "En unos minutos, les cuento lo que me venían preguntando".

Ángel de Brito anunció que vuelve LAM y rompió todas las redes sociales.

LAM 2022: en qué canal estará y a qué hora

Si bien la información no fue confirmada por el conductor ni por las autoridades de algún canal, todo indica que en este caso será transmitido por América TV y no por El Trece, como ocurrió durante 16 años. En principio, dejaría de estar a la mañana e iría en el prime time entre las 20 y las 21.30.

Quiénes estarán en LAM 2022

Al menos para el arranque del programa, Ángel de Brito estará acompañado por casi el mismo panel que en 2021: Yanina Latorre, Mariana Brey, Andrea Taboada y Pía Shaw. Por otra parte, Maite Peñoñori ya forma parte de Intrusos (América TV) y Cinthia Fernández, de Momento D (El Trece).