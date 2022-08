Andy Kusnetzoff en PH Podemos Hablar: Quiénes son los invitados del sábado 20 de agosto

El próximo sábado PH, Podemos Hablar contará con figuras del teatro, la música y las redes. Andy Kusnetzoff tendrá un cargado programa en Telefe.

Andy Kusnetzoff llevará adelante una nueva emisión de PH, Podemos Hablar el próximo sábado y ya se saben quiénes serán las figuras del espectáculo que expondrán los detalles más íntimos sobre sus vidas en el ciclo de Telefe. El conductor de radio y televisión indaga al máximo en las intimidades de sus invitados, por lo que éstos muchas veces se animan a contar datos personales nunca antes revelados en los medios.

Luciano Pereyra, Pablo Alarcón, Victoria Onetto, Mica Vázquez y Markito Navaja serán los invitados del próximo programa de PH, Podemos Hablar, que se emitirá a las 22.15 por el canal de las pelotas. La dinámica del ciclo se basa en una extensa primera parte en la que los invitados se paran en un semicírculo frente a Kusnetzoff y pasan al frente por las diferentes consignas que el conductor enuncia. De esa manera, el periodista llega a conocer momentos específicos que las personalidades del espectáculo cuentan detalladamente en esa sección de su programa.

Los famosos que acudieron a PH, Podemos Hablar el sábado pasado fueron Carolina "Pampita" Ardohain, Paula Robles, Jean Pierre Noher, Kenny Palacios y Barby Franco. Kusnetzoff aprovechó el encuentro de Palacios, asistente e íntimo amigo de Wanda Nara, y Pampita para hacer referencia al conflicto de la botinera con "La China" Suárez.

Fuerte pregunta de Palacios a "Pampita"

El asistente de la esposa de Mauro Icardi le hizo una picante consulta a Pampita por la relación de su ex Benjamín Vicuña con "La China" Suárez y enunció: "¿Perdonaste a la persona que se metió en tu familia?". La modelo se mostró mucho respeto hacia la actriz y soltó: "Yo creo que uno pude dejar de amar y hay que saber entenderlo. Yo tuve que entender que me dejaron de amar. No tenía que perdonar nada, son cosas que podían pasar. Hubo un proceso y me parece lo mas sano entender, soltar y enseñarle eso a nuestros hijos".

"Yo tengo muy buena relación con Eugenia. Somos las dos madres de chicos que son hermanos, hay comunicación, compartimos cumpleaños, fiestas, momentos de emoción, tal vez más tristes también. La vida nos puso en este lugar, lo tenemos muy claro, nos respetamos mucho y nunca me van a escuchar hablar mal de la madre de hermanos de mis hijos", agregó la actual esposa de Roberto García Moritán para dejar en claro que no hay rencores para con la estrella de filmes como Abzurdah y Los Padecientes.