Andrea del Boca arremetió contra la serie de Adrián Suar: “Tiene que acompañar más”

La actriz no tuvo tapujos a la hora de críticar a la tira producida por Adrián Suar. Andrea del Boca comparó a La 1-5/18 con sus novelas.

Andrea del Boca se refirió a la telenovela producida por Adrián Suar, La 1-5/18, y enunció algunas críticas acerca del desarrollo de los personajes. En su descargo, la galardonada actriz hizo referencia a la trama de la creación protagonizada por Agustina Cherri, Gonzalo Heredia y Esteban Lamothe y dejó en claro que ella hubiese puesto foco en otros puntos de la historia.

“La he visto. Creo que ha ido mutando la ficción en función de las necesidades. Yo soy más de la ficción que tiene que acompañar más al público en general y me gustan más las historias de amor como protagonista porque en cualquier parte del mundo se pueden sentir más identificados”, comenzó su descargo la madre de Anna Chiara del Boca, en una entrevista en Intrusos.

Del Boca hizo alusión a su época de oro como protagonista de telenovelas: “Yo soy también pertenezco a una generación que vendía la extranjero. Desde la época de Goar Mestre, que era de los zares de la televisión argentina aunque él era cubano, se vendía al extranjero, de esa manera se recuperaba y se volvía a... Ahora es muy nacional, es muy local, no se puede vender porque la gente no lo entiende”.

“Son muchas historias paralelas, no hay una pareja protagonista. Hay varias, es más coral. Eran más corales. Y lo que pasa es que no se vendían al exterior, entonces, nuestros actores, nuestros autores, nuestra cultura, nuestro turismo no se ve en el resto del mundo”, siguió la celebridad y concluyó: “Y esto pasa ahora con otros países: Turquía nos compraba nuestro contenido, ahora lo hacemos nosotros”.

La respuesta de los actores de La 1-5/18 a las críticas

Agustina Cherri se expresó sobre quienes afirman que La 1-5/18 estigmatiza y romantiza a la pobreza. “Hay tanto comentario tremendo como que uno para vivir en una villa debería estar con la ropa sucia o rota. No entiendo bien el concepto igual, entiendo que la gente que comenta o agrede desde ese lugar es gente que jamás ha ido a una villa o a un barrio pobre. La gente es limpia, pulcra”, lanzó la actriz.

“Es un personaje que vi en muchos lugares. Trabajo con varios comedores y hay muchas Lolas. Estoy muy contenta y muy tranquila de lo que estoy haciendo, y lo que están haciendo mis compañeros también. Angustiarme, no me angustia. Bronca no me da. Trato de no mirar tanto las críticas o indagar por demás”, siguió y cerró: “Me parece que no tiene mucho sentido. Me da pena desde que lugar se habla, sin conocimiento, cuando es por el simple hecho de dañar ya que ni siquiera es interesante…pero bueno ya sabemos cómo somos las argentinos”.