América TV se despidió de Chiche Gelblung

El canal que tiene a Marcelo Tinelli como gerente artístico perdió a otras de sus figuras. Qué pasó con Chiche Gelblung.

Chiche Gelblung no estuvo en la mesa de Polémica en el Bar el pasado fin de semana. El experimentado periodista no fue la única ausencia importante que tuvo el programa de América TV, ya que tampoco estuvo su conductora: Marcela Tinayre. La hija de Mirtha Legrand se tomó unos días de vacaciones, pero el panelista presentó la renuncia.

El ciclo quedó envuelto en controversias debido al cambio de horario que sufrió con el regreso de Marcela Tinelli a la televisión. Tinayre no evitó confrontar al gerente artístico del canal, mientras que Chiche le cerró la puerta al programa, en medio rumores de confrontación con la producción.

“La renuncia es solo por un tema de horarios. Chiche no podía ir a las horas en que se graba Polémica (viernes al mediodía el del sábado y luego se graba el del domingo) porque se le superpone con los horarios de tele y la radio”, aseguró un integrante del programa a La Nación. La mismo dijo el experimentado conductor en el breve diálogo que tuvo con Infobae: “La renuncia es solo por un tema de horarios. No podía ir a las horas en que se graba Polémica porque se me superponía con la tele o con la radio. La relación está perfecta”.

Esa versión se contradice con la que contaron en Socios del Espectáculos. pues Adrián Pallares y Rodrigo Lussich fueron quienes adelantaron al decisión de Gelblung: “Vamos a anunciar algo muy importante que va a ser un quilombo enorme. En un lugar que no necesita más quilombos”.

“Esto se veía venir. Lo que quiero decir es que intentaron convencerlo para que se quedara. Un par de semanas fueron y vinieron y finalmente Chiche confirmó que no va a la grabación del programa de este fin de semana...”, indicó Lussich. De inmediato, su compañero contó los conflictos que se habían desato en el programa en las últimas semanas.

"Todo en realidad se desató peor cuando Chiche hizo ese comentario sobre Pamela Sosa, cuando dijo que Lotocki había hecho un milagro con ella, al decir que era un bagayo”, sostuvo Lussich y Pallares agregó: “No es porque a ellos les haya molestado, sino porque le trataron de decir que se deconstruya en algunas cosas. Y ahí Chiche dijo ‘yo tiro cosas para generar en esta mesa, si yo no tiro no pica nadie. Él dice ‘en esta mesa son todos muertos, así que arreglen este cementerio ustedes’”.

Reemplazo confirmado para Karina Mazzocco en América TV

Karina Mazzocco es una de las grandes figuras que tiene América TV. Sin embargo, en los últimos días comunicó su partida de A la tarde, programa que se emite de lunes a viernes, y ya se sabe quién será su reemplazo. La noticia está confirmada y el nombre de la persona es realmente conocido.

Fue la propia Karina Mazzocco quien, al aire, comunicó su salida de A la tarde y confirmó quién será la persona que la reemplazará. "Quiero decirles que mañana entro a unos días de vacaciones y queda todo a cargo del capitán, Ventura", lanzó la presentadora, que volverá en algunos días y sólo se marchará temporalmente.

De este modo, Luis Ventura será el conductor de A la tarde hasta que Karina Mazzocco regrese de sus vacaciones. En tanto, la conductora dejó un mensaje de despedida a sus televidentes: "Chicos, portense bien, y si se portan mal, me van contando. Un beso grande para todos, nos vemos a la vuelta. Quédense acá en América, chau".