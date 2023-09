Figura de América TV pegó el portazo y ya tiene reemplazo: quién es

Una famosa conductora del canal dijo adiós a la pantalla. América TV ya tiene reemplazo para la figura que se fue.

América TV es uno de los canales lideres de la televisión argentina y atraviesa uno de sus mejores momentos tras la llegada de Marcelo Tinelli a la emisora con su ciclo, Bailando 2023. A pesar de esta realidad, el medio de Daniel Vila sufrió una fuerte baja por parte de una primera figura y debieron buscar un reemplazo debido a la ausencia de esta conductora.

Polémica en el Bar es uno de los ciclos que volvieron a la pantalla de América de la mano de Marcelo Tinelli, quien asumió como gerente artístico del canal en mayo de este año. Marcela Tinayre fue la conductora escogida para llevar adelante el programa: la primera mujer en ocupar ese lugar en los 60 años de historia de la creación de Gerardo Sofovich.

La hija de Mirtha Legrand se tomó unos días de descanso de su trabajo en el canal de Daniel Vila y el conductor para reemplazarla elegido por las autoridades de la emisora es Nicolás Magaldi. El periodista que lleva adelante Intratables de lunes a viernes, también tiene las noches de sábado ocupadas.

Cuando Tinayre regrese al aire de América, deberá competir de manera directa con su madre, ya que el programa de la diva estará en el mismo día y horario. Por otro lado, el estreno del ciclo conducido por Magaldi obtuvo un promedio de rating de 1.9 puntos, según informó la cuenta de Twitter foromedios.

Fuerte cruce en América TV

Oriana Junco y Barbie Di Rocco salieron al aire en LAM con motivo de la muerte de Vanessa Show. Las celebridades eran amigas de la difunta vedette y acudieron al ciclo para recordar su legado pero todo terminó en una fuerte pelea entre ellas. "Ya venía muy mal con la cabeza, se olvidaba de todo, tenía como un principio de alzheimer. Estaba mal, no reconocía. Y ahí es donde se acercaron muchas personas a saquearla, a conseguir una conveniencia directamente", comentó Junco. Y siguió: "Eso es lo que me están diciendo a mi. Yo no la conozco a Bárbara, jamás la vi en mi vida. Yo mandé un mensaje al teléfono de Vanessa Show cuando estaban organizando el velatorio. Y Bárbara me dijo que estaba tan afligida y tan mal que no podía responderme. Invitó a sus amigos, pero a mi no me dijo nada, sabiendo que yo era amiga de Vanessa de toda la vida".

"No, Oriana, no mandé una invitación directa a nadie, lo puse en mi Instagram", le respondió Di Rocco. Oriana Junco la trató de "chorra" por robarse pertenencias del velorio de Vanessa Show, mientras que Barbie Di Rocco le dijo que tiene una denuncia de extorsión y apuñaló a un cliente. Finalmente Junco se cansó de la situación que vivía al aire y decidió levantarse del móvil.