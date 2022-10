América TV levanta a Flor Peña y vuelve un viejo conocido

El canal tomó la decisión de no renovarle a Flor Peña. Quién es el conductor que vuelve a la pantalla chica.

Flor Peña no seguirá en América TV

Florencia Peña se va de América TV. La actriz que conduce el ciclo La Puta Ama finalizará su contrato con el canal en diciembre del 2022 y Daniel Vila ya tiene un reemplazo. Se trata de un viejo conocido de la casa, quien trabajó en una innumerable cantidad de programas de espectáculos e interés general.

América TV se encuentra en la antesala de una serie de cambios en su grilla de programación. Como Flor Peña no continuará en el canal, el horario quedó vacante y el reemplazo está asegurado: vuelve Luis Ventura como conductor en el ciclo Secretos Verdaderos, que todavía no tiene fecha de inicio, ya que está todo pensado para el 2023.

Las últimas apariciones de Luis Ventura en televisión fueron esporádicas, ya que a veces está en el panel de A La Tarde, conducido por Karina Mazzocco. Además, también integró el programa de Alejandro Fantino emitido durante el 2021, en un canal conocido para él tras el éxito de Intrusos con Jorge Rial en el año 2001.

Lo único que se sabe es que el ciclo saldrá al aire de lunes a viernes, aunque se desconoce en qué horario y quiénes lo acompañarán. De esta manera, Flor Peña culminó su labor como conductora de La Puta Ama, que comenzó en mayo del 2022 y finalizará en diciembre próximo para abocarse a la actuación en varias obras de teatro con Casados con Hijos como la más importante.

Feinmann y Majul pegarían el portazo de La Nación: a qué canal podrían irse

Eduardo Feinmann y Luis Majul afrontan una situación muy particular. De acuerdo a lo que trascendió en las últimas horas, los conductores opositores están muy cerca de abandonar el canal ultramacrista La Nación Más. Y como si fuera poco, se podrían marchar a una señal de la competencia.

Leo Arias, periodista especializado en farándula y espectáculos, aseguró que Majul "estaría muy cerca de volver a la pantalla de América TV". De hecho, hay rumores que indican que Feinmann también está bajo la órbita del Grupo América.

En tanto, la idea del canal perteneciente a Daniel Vila es contar con ambos conductores para realizar las coberturas de las elecciones 2023 (ejecutivas y legislativas). Cabe recordar que ambos ya tuvieron experiencias en dicha empresa, donde compartieron trabajo en A24.

Por otra parte, Viviana Canosa está muy cerca de arreglar su vínculo con otro canal opositor: TN o La Nación Más serían las señales con intenciones de contratarla de cara al 2023. En una entrevista que le concedió a Socios del Espectáculo, la presentadora fue consultada por dicha posibilidad. "Estoy en conversaciones. Yo trabajo donde la paso bien. No sé finalmente con cuál de los dos me voy a quedar porque las dos propuestas son hermosas", aseguró Canosa. Y advirtió: "El que me vibre más fuerte, va a ser".