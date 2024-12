La mala noticia de América TV a El Trece que perjudica a Viviana Canosa.

Viviana Canosa prepara su llegada a El Trece después de su escandalosa salida de Radio Rivadavia, pero aún no arrancó su ciclo y ya se supo la primera gran traba que puso América TV para complicar sus planes de éxito. Los detalles sobre la gran figura que no estará junto a la conductora en su nuevo magazine.

Según información del portal Diario Show (Diario Crónica) el periodista Luis Ventura habría sido tentado para sumarse al programa de Viviana Canosa en El Trece con una tentadora propuesta económica, pero Ventura, que es parte de América TV desde hace más de 20 años, les dio una pésima noticia. Al parecer, las autoridades de América lo retuvieron y además de su participación en el panel de A la Tarde y su programa Secretos Verdaderos, se incorporaría al noticiero de Facundo Pastor.

El nuevo programa de Viviana Canosa en El Trece será una vuelta de la conductora al formato magazine, que supo dominar muy bien con ciclos exitosos como Los Profesionales de Siempre, y arrancaría en febrero como parte de la nueva apuesta de El Trece para sus tardes. Además de Canosa y de Cuestión de Peso y Mañanísima -programas que seguirán en el canal- se confirmó la vuelta de Darío Barassi con ciclos de juegos.

Viviana Canosa se sacó contra Radio Rivadavia y expuso la verdad de su salida: "No ser cómplices"

Viviana Canosa se despidió de su ciclo en Radio Rivadavia y generó controversia al destapar la verdad sobre su salida de la emisora. En medio de la polémica que generó la noticia de la salida de la conductora, Canosa no se guardó nada y contó al aire lo que había sucedido.

Días atrás, la panelista Paula Varela había contado que Canosa no renovaría contrato y esto se debía meramente a una decisión editorial. Sin embargo, previo a su último programa de Viviana 360, la periodista fue contundente y contó la decisión con lujo de detalles en sus redes sociales. "Orgullosos de nuestras convicciones, de comprometernos con la realidad, de decir la verdad aunque no sea negocio y de trabajar para la gente y no para el gobierno", empezó.

Luego, continuó: "Recibimos en septiembre un espacio que era tierra arrasada y en noviembre ya estamos posicionados. Subimos un 76% del share, un 73% del reach y un 82% del rating, y eso es gracias a ustedes". Tras agradecer a sus oyentes, profundizó sobre el escándalo: "También quiero agradecerles por todas las visualizaciones y las repercusiones que tuvieron nuestros editoriales y entrevistas. ¡La rompimos! Hace un año y medio anticipamos todo lo que está pasando ahora y nos bancamos hasta perder el trabajo por no ser cómplices. Tenemos el placer de laburar con la convicción y con la verdad".

Esta declaración llamó mucho la atención, ya que dio a entender que sus críticas al Gobierno fue lo que la dejó afuera de la radio. Finalmente, concluyó y por ahora no volvió a hablar del tema: "Viva la libertad de expresión! Nos vemos muy pronto y felices fiestas. Gracias a ustedes, gracias Radio Rivadavia".