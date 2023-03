Alfa y Ariel de Gran Hermano, al borde de las piñas: el tenso video en los camarines de Telefe

Walter "Alfa" Santiago y Ariel Ansaldo, los exparticipantes de Gran Hermano, tuvieron un fuerte encontronazo en los estudios de Telefe. El video del tenso momento.

Walter "Alfa" Santiago y Ariel Ansaldo, quienes tenían una pésima relación cuando eran participantes de Gran Hermano, protagonizaron un tenso momento en Telefe. Ambos se encontraban en los camarines del canal cuando los interceptaron a punto de agarrarse a piñas, por lo que tuvieron que separarlos.

La violenta situación fue comunicada por Ángel De Brito en LAM, programa que conduce por América TV. Allí mostraron algunas imágenes de los dos hablando muy de cerca y varios integrantes de la producción rodeándolos para que el hecho no pase a mayores.

"Esa guerra de adentro de la casa se fue a la sala de maquillaje y casi terminan a las trompadas los dos. Hubo que frenarlos", explicó De Brito. En diálogo con el móvil de ese mismo programa, el sexagenario negó todo, pero el entrevistador le explicó que hubo testigos que vieron lo que pasó, como las maquilladoras y Gladys, la mamá de Lucila "La Tora" Villar.

"No existe, no hay relación, a mi no me interesa tener ningún tipo de relación con Ariel, para mi ya está. No existe", lanzó "Alfa". "No me gusta que hable de mí gente que yo no conozco, que no me conoce, y gente que como está vacía y no puede hablar de nada, habla de mí", concluyó.

Chau Gran Hermano: Alfa y Romina llegarían a otro reality de Telefe

Desde que inició Gran Hermano 2022, Walter "Alfa" Santiago y Romina Uhrig se convirtieron en dos de los participantes más controversiales y polémicos de la edición. Tanto así que la mayoría de los clips de la casa incluyen a la exdiputada, y el exconcursante de 61 años logra grande picos de rating cada vez que visita un programa tras su eliminación. Por este motivo, desde la producción de otro reality, los quieren en conjunto como participantes del ciclo.

Según contó Yanina Latorre en LAM, ciclo conducido por Ángel De Brito en América TV, Telefe estaría a punto de convocar a ambos "hermanitos" para formar parte de otra producción que pretende tener el mismo nivel de éxito que Gran Hermano. Y, aunque si bien Romina todavía no sabe nada porque continúa en competencia, la panelista aseguró que "Alfa" ya estaría notificado y en negociaciones con el canal.

Se trata nada más y nada menos que de MasterChef, el próximo reality que estrenará Telefe y que será conducido por Wanda Nara. "Los quieren a Alfa y Romina porque saben cocinar", reveló Yanina. Aunque si bien esta edición del programa gastronómico no cuenta con la participación de famosos sino de cocineros amateurs, la producción querría a los dos "hermanitos" para asegurarse un piso de rating y volver a enfrentar a los participantes.