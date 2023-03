Alfa derrapó y apuntó contra Maxi de Gran Hermano: "Cordobés inútil"

Walter "Alfa" Santiago descargó toda su bronca contra Maxi Giudici, tras haber sido duramente criticado por el cordobés.

Walter "Alfa" Santiago, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), hizo un duro descargo contra Maxi Giudici, su excompañero dentro de la casa más famosa del país, con quien protagonizó varios cruces que casi terminan en episodios de violencia.

"Alfa" se destacó en el reality debido a su mal temperamento y su manera frontal de decir todas las cosas que le molestan. Maxi brindó una reciente entrevista en la que confesó que le costó mucho convivir con el hombre de 61 años y, en venganza, "Alfa" lo insultó a través de sus redes sociales.

Todo comenzó cuando Giudici reveló que la convivencia con "Alfa" había sido "muy difícil", ya que se sabía que el hombre "podía explotar en cualquier momento". "Alfa" no se quedó callado y, tal como hizo en ocasiones anteriores, hizo un descargo en sus redes y le dijo al cordobés: "Un pobre tipo... Me das lástima". Más tarde, publicó en sus historias de Instagram: "Estás tan resentido que no parás de hablar de The King. Pará de hablar de mí, cordobés inútil”.

Además, aprovechó para reclamarle que se quedó con uno de sus objetos personales más preciados: la banda que usaba en su cabeza mientras estaba dentro de la casa. "Deberías devolverme la banda que me pediste", le recordó. Su comentario se volvió viral y mientras algunos defendieron a "Alfa", muchos otros se posicionaron del lado del cordobés.

El descargo de Walter "Alfa" sobre Maxi de Gran Hermano.

La fuerte pelea entre Walter "Alfa" y Maxi que hizo estallar la casa de Gran Hermano

Una de las peleas más intensas entre "Alfa" y Maxi en Gran Hermano ocurrió luego de que el hombre de 61 años se quejó de los tratos que recibió por parte de sus compañeros. El cordobés acusó al hombre de "hipócrita", ya que "Alfa" fue quien inició gran parte de las peleas, a lo que el "hermanito" le respondió: “A mí de hipócrita no me trates. ¿Vos sos Gran Hermano, ahora?”.

"Te voy a tratar, porque lo estás siendo, no es un insulto. ¿Ahora te hacés el canchero, que jugás de igual a igual? Dale, hermano, te mentís vos solo. La primera semana eras la carmelita descalza, la víctima... Todos ayudándolo porque lo basureaban. Después se terminó y se hace el malo", apuntó el cordobés. "Alfa" se levantó de su silla, se le acercó y lo desafió a pelearse afuera de la casa: "Vení a buscarme afuera". "Qué cagón que es. Lo cagaría bien a trompadas”, cerró Maxi.