El desconcertante mensaje de Romina al quedar eliminada de Gran Hermano

Romina Uhrig se convirtió en la última eliminada de Gran Hermano en una jornada de muchas emociones y ansiedad. Y al tomar la valija de salida, la querida participante lanzó un desconcertante mensaje que no tardó en viralizarse.

Romina Uhrig, una de las favoritas para ganar Gran Hermano, quedó eliminada del juego y traspasó las puertas de la casa al estudio de Telefe en un domingo de mucha ansiedad de cara a la gran final. Pero entre tanta emoción por su salida, la ahora exparticipante soltó un desconcertante comentario a sus compañeros y no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Una vez conocidos los resultados de la noche de eliminación (Julieta fue salvada por el voto del público y Nacho se impuso contra Romina, quien obtuvo un 57,69% de votos negativos) y los "hermanitos" que competirán en la final con Marcos Ginocchio, la exdiputada nacional del Frente de Todos se dispuso a armar sus valijas y despedirse de sus amigos, no sin antes soltar unas últimas palabras que abrieron un picante debate en Twitter.

“Ahí tienen para hacerse las empanadas, ¿eh?”, les dijo Romina con Caramelo en su poder, antes cruzar el portón que la llevaría directo al gran estudio de Telefe. “¡Qué nervios, qué nervios! Los quiero. Disfruten, por favor”, cerró una de las competidoras más afiladas del juego y que más instancias de discusiones abrió (desde largas discusiones entre los analistas sobre su maternidad a los últimos idas y vuelta con "Alfa", veterano jugador que primero fue aliado y luego rival de Romina).entre los tuiteros.

Rápidamente, los usuarios de Twitter empezaron a preguntarse cuál será el destino de Marcos, Julieta y Nacho sin Romina en materia de preparación de la comida, dado que en ella recaían -muchas veces- las tareas de chef. Con memes, burlas y comentarios irónicos, los internautas no dudaron en imaginar distintos futuros posibles para los jugadores restantes: "¿Se fue Romina? ¿Ahora quién va a cocinar en esa casa? Las empanadas no pueden durar tantos días...", "Marcos esta comiendo el picadillo que dejo romina para las empanadas" y "los inútiles que quedaron no pueden agarrase un pan de la bolsa, mirá si van a hacer una empanada" fueron algunas de las intervenciones más divertidas.

Cuándo termina Gran Hermano

Gran Hermano terminará el lunes 27 de marzo a las 22.30 horas con una transmisión especial desde los estudios de Telefe. El ganador de la edición 2022 del reality se llevará un premio de 15 millones de pesos.