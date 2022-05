Alex Caniggia y Chanchi Estévez, a las trompadas en El Hotel de Los Famosos

Denuncian que Alex Caniggia y Chanchi Estévez terminaron a las piñas en El Hotel de los Famosos. Qué fue lo que pasó en el programa de El Trece.

El Hotel de los Famosos tuvo una situación sumamente grave. De acuerdo a lo que trascendió en las últimas horas, dos participantes se agarraron a trompadas durante la transmisión de uno de los programas que todavía no se emitieron en El Trece. Se trata de Alex Caniggia y Maximiliano "El Chanchi" Estévez, dos integrantes de "La Familia".

Según anticipó Adriana Bravista, una usuaria de Twitter (@adrianabravist6) que suele brindar primicias del mundo del espectáculo, "Chanchi" y Alex dejaron de ser amigos y compañeros de equipo. De hecho, el influencer formó otro grupo para llevarle la contra al exfutbolista e incluso tiene una alianza con "Locho" Loccisano.

A raíz de la enemistad que empezaron a tener ambos participantes, terminaron a las piñas por un conflicto que se presentó en El Hotel de los Famosos. "Chanchi empujó a Locho y lo tiró. Alex lo defendió y pelearon a piñazos", aseguró la tuitera. En tanto, aclaró que "Alex y Chanchi ya no juegan" en equipo y que los propios miembros de la producción de El Trece debieron separar a los concursantes.

Alex Caniggia y Chanchi Estévez se agarraron a trompadas en El Hotel de los Famosos.

Teniendo en cuenta que el reality de El Trece ya está grabado, todavía no está claro si los productores transmitirán la pelea entre "Chanchi" Estévez y Alex Caniggia. Por el momento, habrá que esperar varios días hasta que pasen alguna imagen sobre la violenta disputa que tuvieron.

La pelea entre Chanchi Estévez y Sabrina Carballo en El Hotel de los Famosos

Todo comenzó mientras el grupo de "La Familia" discutía acerca de una nueva estrategia para la eliminación que se llevó a cabo en el "juego de la H". En esta oportunidad, quedaron “Majo” Martino y “Locho” Loccisano: no de ellos debía quedar eliminado. Por lo tanto, Sabrina Carballo y “Chanchi” Estévez mostraron muchos desacuerdos al respecto y la situación escaló tanto que terminó en un escándalo.

Mientras Sabrina sostuvo que todos los participantes debían votar para eliminar a “Majo”, ya que era la única forma de “cortarle la estrategia a ‘Locho’”, el exfutbolista argumentó que eso no iba a salir bien. “Él quiere que todos digan que queremos que se vaya. Si se queda, va a seguir jugando el papel de víctima. Y si se va, podrá decir que todos estábamos en contra de él y que le iba a ser imposible ganar”, argumentó la mediática.

“Chanchi” la interrumpió para reiterarle que no era fácil lo que estaba planteando y Sabrina lo frenó en seco: “Callate un poco, dejame hablar, maleducado. No me estás dejando hablar, Maximiliano. Dejame que te explique lo que te quise decir, flaco. ¿Me estás cargando?”, exclamó.

Sin decir ni una palabra más, el exfutbolsita se levantó y se fue, a lo que Sabrina le gritó: “Andate a cagar”. “Yo no pierdo la paciencia ni nada, pero ¿a quién te comiste, boluda?", le contestó Estévez. Y Carballo agregó, furiosa: “Les había dicho a los chicos: ‘Maxi, como está chupado, se va a enojar y nos vamos a terminar peleando y él yéndose’. Cuando está borracho, no puede hablar conmigo. Decí que estamos en un lugar público porque sino lo agarro del cogote y lo cago a trompadas”.