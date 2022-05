Alex Caniggia descargó su furia en El Hotel de los Famosos: "Tengo bronca"

El influencer no soportó una decisión de la producción e hizo un contundente descargo frente a las cámaras.

Alex Caniggia vivió un momento de suma tensión en El Hotel de los Famosos y descargó su furia frente a las cámaras. Frente a un cambio de reglas que hubo en el reality show, el mediático no ocultó su indignación y aseguró que "estaba muy enojado".

Este jueves, el equipo de los huéspedes se enfrentó al desafío que podía perjudicarlos o beneficiarlos: el ganador podría pasar una noche en la suite, pero el que perdiera estaría nominado al laberinto y podría quedar sentenciado a la gala de eliminación. Pese a la confianza en si mismo que tenía Alex Caniggia, su desempeño no lo favoreció y quedó muy perjudicado.

El desafío consistió en algunas pruebas de destreza física para recolectar las piezas de un rompecabezas y luego armar el puzzle. Aunque en la parte de habilidad "El Emperador" realizó el la actividad con gran rapidez, la parte de armar el juego no lo benefició. Alex Caniggia quedó en el último puesto de la competencia junto a Emily Lucius, pero como la influencer tenía inmunidad por estar recién ingresada al reality show, el artista quedó sentenciado al laberinto.

Indignado por las reglas impuestas por la producción, Alex hizo un fuerte descargo frente a las cámaras. "Estoy enojado, tengo bronca. No me gusta perder", reveló el infleuncer. "Odio perder, ahora voy a estar todo el día con mala cara. El enojo es conmigo mismo, porque yo no puedo perder en nada", concluyó Caniggia quien participará por primera vez en la instancia anterior a la eliminación.

La fuerte confesión de amor de Alex Caniggia a Melody Luz

Pese a haber quedado sentenciado a la instancia previa a la eliminación, Alex Caniggia tuvo la oportunidad de pasar una noche más en la suite junto a Melody Luz. Ambos artistas protagonizan un intenso romance en El Hotel de los Famosos y generan sentimientos encontrados entre sus compañeros.

Al haberse consagrado como la ganadora del desafío de los huéspedes, Melody eligió compartir la suite junto con Alex. Antes de irse a acostar, la pareja compartió un íntimo momento en el jacuzzi y allí la bailarina le preguntó si la presentaría como su novia a su familia. Luego de meditarlo, el infleuncer aseguró que sí, que le "encantaría".