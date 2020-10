Alejandro Fantino marcó distancia de Baby Etchecopar y repudió sus agresiones contra Cristina Fernández de Kirchner. El conductor de Fantino a la Tarde (América TV.) destacó que no está de acuerdo con la afirmación de Baby, quien dijo que "Cristina Kirchner, chicos dense cuenta, es el cáncer de la Argentina y mientras Cristina moje en política no va a haber paz nacional".

En principio, Fantino comenzó diciendo que estaba en contra de Dady Brieva, quien bromeó con que quería jugar al bowling en la 9 de julio durante la manifestación en contra del Gobierno del pasado lunes.

"Yo realmente repudio estas declaraciones, yo también lo considero un tipo macanudo y buena gente a Dady, ahora, en este caso, me permito repudiar lo que dijo", expresó Fantino y dijo que "el humor no vale en estas circunstancias". "No vale el humor en una cosa así, porque está hablando de pasar por encima con un camión a gente que se fue a manifestar. No podes pensar esto ni en broma, no lo podes decir", admitió.

En ese momento, recordó cuando Baby Etchecopar comparó a Cristina con el cáncer y manifestó su repudio hacia los dichos del periodista de A24.

"Tampoco podes del otro lado conectar el cáncer con alguien que gobernó a la Argentina. Yo lo quiero mucho a Baby, lo respeto profundamente, pero cuando dice que Cristina es el cáncer de la Argentina, aunque no logré hablar con él, pero le hubiera dicho: ‘No, Baby, bol…, hasta ahí no’. Tenes que frenar, no podes pasar ese límite, pero bueno, él lo piensa, aunque yo tampoco estoy de acuerdo", manifestó Fantino.