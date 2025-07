Ale Sergi se sacó con un participante de La Voz y lo dejó expuesto: "No sé si te quiero volver a ver".

Un particular ida y vuelta tuvo lugar en la emisión de este miércoles 30 de julio de La Voz Argentina. Luego de una de las presentaciones del team Soledad, Ale Sergi decidió darle una devolución a los concursantes, pero fue demasiado sincero y generó gran controversia.

La situación se dio tras la batalla de Luis González y Javier Dadamo, quienes interpretaron una versión movida de Baby One more time de Britney Spears. Sin embargo, uno de los mayores problemas de la audición fue el nivel de energía que se manejó, especialmente del lado de Javier, quien se "sobrepasó" y no logró convencer al jurado. Esto al menos le dejó en claro Ale Sergi cuando le dio una breve devolución antes de que La Sole diera su veredicto final.

"A los dos nos gusta cuando los artistas hacen en el escenario lo que tienen ganas buscando como resultado solo vivir el momento. Valoramos y respetamos un montón eso", empezó por decir Ale Sergi, el líder de Miranda. Sin embargo, luego admitió que no lo había convencido el nivel tan alto de energía que tuvo el cantante: "Sin embargo, hay una frase muy conocida que es 'vamos a darlo todo'. Ok, pero un poquito menos porque ¿sabés que pasa? porque cuando lo das todo y se nota que hasta ahí llegás, no sé si te quiero volver a ver".

Luego de esta dura declaración, el cantante también admitió que la energía tan alta le había jugado en contra a nivel vocal y que eso generó que desafine en varias ocasiones. "Es divino disfrutar y cantar, pero no al punto de sobrexigirse al punto re arriesgar la voz", sentenció el cantante.

La dura decisión que le tocó tomar a La Sole en La Voz Argentina

Tras estas devoluciones, Soledad "La Sole" Pastorutti tuvo que tomar la decisión que marcaría el camino de su equipo. Coincidiendo con los demás jurados, la cantante admitió que la energía de Javier era muy valiosa, pero que esta vez le había jugado en contra. Por este motivo, eligió a Luis González para que se quede en el equipo y pase a la siguiente etapa.