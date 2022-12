Agustín, de Gran Hermano, se quebró al hacer una dolorosa confesión: "Me sentí acosado"

Agustín, de Gran Hermano, se quebró en vivo al hablar sobre el acoso que sufrió por parte de sus compañeros.

Agustín Guardis, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), lloró en televisión tras su salida de la casa y contó todo lo que sufrió durante las primeras semanas, cuando sus compañeros lo hostigaban por su sexualidad.

Al principio del reality, Agustín estaba totalmente aislado de sus compañeros, quienes le hacían bullying porque dudaban de su sexualidad. Sin embargo, a las pocas semanas el joven cambió totalmente su personalidad y pasó a ser el personaje que más rechazo generó dentro y fuera de la casa, debido a sus comentarios sexuales sobre otras chicas y sus tratos hacia los demás.

Un día después de su salida de la casa, Agustín habló en A la Barbarossa (Telefe) y dijo que su estrategia había sido comportarse mal con sus compañeros para salir de la casa, planear una nueva jugada y volver a entrar. Además, confesó que se sintió acosado por los varones.

"Me sentí muy presionado por los chicos, porque se metieron con eso que para mí es jodido, que no está bueno. Fíjense que cuando yo empecé a mostrarme de esa manera, nunca más se metieron conmigo", señaló Agustín. Y reconoció que Marcos fue el único hombre de la casa con quien se sintió contenido: "El único que me vino a dar una mano fue Marcos, que me dijo 'Primo, quédese tranquilo, despéguese del juego, disfrute, baje un cambio'. Era el único con el que podía estar tranquilo".

Cuando Barbarossa le preguntó si había sentido la necesidad de hacerse "el macho" frente a sus compañeros hombres y que por eso hizo todos esos comentarios denigrantes sobre las mujeres, Agustín lo afirmó: "Sentía que me apartaban. Estuve mucho tiempo solo, sentía que hablaban pestes de mí. Yo necesitaba encajar, pero fue un error. Me sentí mal, me sentí ofendido, presionado. Me sentí acosado".

La defensa de Agustín tras el escándalo por las supuestas fotos de chicas que guarda en un Drive

Por otra parte, Agustín negó tener fotos comprometedoras de mujeres en su computadora, cosa que les había confesado a sus amigos varones dentro de la casa. "No existe tal cosa como lo del Drive, jamás podría haber hecho eso con ninguna chica. Y sobre las chicas de la casa, yo dije que son muy lindas pero que ninguna es mi tipo. Yo con ellas jugaba siempre, cantábamos, bailábamos, hacíamos licuados, nos hacíamos masajes...", se defendió.

En este sentido, el exintegrante de Gran Hermano aseguró que "compartía muchas más cosas con Juliana, con Morita, Coti, Dani y Julieta" y que si bien se equivocó, es muy difícil lidiar con tantos días de encierro. "Cometí un gravísimo error, me equivoqué y lo pagué. Terminé saliendo en el momento que quería, pero no de la forma que quería con la gente. Yo quería salir jugando, porque yo soy un estratega y siempre jugué con eso. Trato que me entiendan, no vine a justificarme", cerró.