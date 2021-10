Acusan a Wanda Nara de seducir a un futbolista casado: "Súper hipócrita"

Wanda Nara fue acusada de haber hecho lo mismo que ahora le critica a 'La China' Suárez, en medio del escándalo por Mauro Icardi.

Mariana Diarco, modelo, conversó con Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre el escándalo que tiene a todos los argentinos en suspenso: el Wandagate, que tiene como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi y ‘La China’ Suárez. Para Mariana, la narrativa que puso a ‘La China’ como la tercera en discordia y culpable absoluta de la polémica es injusta y hasta irónica, ya que Wanda la está señalando por algo que ella misma hizo años atrás, cuando le gustaba un futbolista que estaba en pareja.

De acuerdo con la modelo, hoy Nara critica lo mismo que algún día hizo. Primero, porque conoció a Icardi a través de su exesposo, Maxi López, ya que eran amigos. “Yanina Latorre dijo que el problema de Wanda es que La China se le hizo la amiga. ¿No fue así como Wanda conoció a su marido?”, comenzó.

“Y segundo, ¿con qué tupé le dice ‘putita’ a ‘La China’ cuando todos los que arrancamos hace muchos años atrás en el modelaje, en 2008, vimos que cuando Demichelis estaba muerto con Evangelina Anderson, Wanda Nara lo perseguía toda la noche, sabiendo que ellos tenían algo?”, largó.

“Wanda lo persiguió toda la noche a Demichelis sabiendo que él tenía algo con Evangelina. Demichelis claramente no le dio bola, porque estaba muerto con Eva, pero desde ahí ellas no son amigas. Y todos los que son contemporáneos al modelaje en 2008, 2009, lo sabemos”, declaró Diarco.

“De alguna manera, ¿’La China’ le dio a Wanda de su propia medicina?”, le preguntó el periodista. “Si eso no es karma, yo no sé qué es el karma. No conozco la historia a fondo, realmente no lo sé, pero me molesta la violencia sistemática y el ataque. ¿Quiénes nos creemos que somos para cancelar a una mujer sin saber qué pasó en esa historia de verdad?”, reflexionó la modelo.

Mariana además destacó la forma en la que los medios y el público encararon esta noticia, poniendo todo el foco sobre Suárez. “Estoy en contra de la hipocresía. Creo que somos una sociedad súper hipócrita, principalmente por todo esto que se armó. Todo el mundo está hablando de esto”, prosiguió. “¿Qué pasó con Icardi? ¿Dónde está el mal accionar de Icardi? ‘La China’ es una mina joven, completa, con hijos, soltera, ella puede hacer lo que quiera, a mi punto de vista. El que tiene un compromiso sentimental es él”.

“Agarrátela con el tipo. ¿La mina se hizo la amiga, te falseó? ¡Chau la mina! Todas las que hemos sido cornudas, porque de la muerte y los cuernos no se salva nadie, sabemos que la persona que está comprometida es la que está con vos, la que te prometió monogamia es la que está al lado tuyo. Agarrátela con el pibe”, cerró.

Ángel de Brito y Yanina Latorre, denunciados por ‘La China’ Suárez

En medio de toda la polémica, ‘La China’ demandó a los periodistas de Los Ángeles de la Mañana (LAM) por la forma en que abordaron la noticia. En la intimación, dijo haber sufrido “un ejercicio de violencia de género digital, simbólica y sistemática”, especialmente, porque Yanina Latorre amenazó con publicar sus fotos íntimas.

“El despliegue de manifestaciones que transcribimos, sumado a la gesticulación de las y los integrantes del programa, constituye a todas luces un ejercicio de violencia de género digital, simbólica y mediática, que de ningún modo puede ser pasado por alto y que transgrede la ley 26.485, y de pactos internacionales de derechos humanos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer’”, dice la denuncia.