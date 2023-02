Actuó bajo los efectos de las drogas en Netflix y es un éxito: la película furor

Una famosa actriz que trabajó en una aclamada producción de Netflix reconoció que actuó en algunas escenas bajo los efectos de las drogas. Cuál es el exitoso filme que se puede ver en la plataforma para ver series y películas por streaming.

Netflix cuenta con una producción muy particular en su catálogo. El reconocido servicio de streaming para ver series y películas estrenó un filme que dura poco más de 2 horas y que cuenta con una actriz que curiosamente actuó bajo los efectos de las drogas: se trata de No miren arriba (Don't look up, en Estados Unidos), título que se convirtió en un éxito.

De género drama, ciencia ficción y comedia, esta película fue estrenada en 2021 y está dirigida por Adam McKay, que también se encargó de los guiones junto a David Sirota. La misma tiene la particularidad de que, hasta el momento, es el segundo filme más visto de la historia de Netflix, con más de 359 millones de horas reproducidas, por detrás de Alerta Roja.

Sin embargo, la curiosidad que se conoció es que una de las actrices reconocidas que forman parte del elenco reconoció que fumó marihuana en una de las escenas que grabó. La protagonista fue Jennifer Lawrence, que le pidió permiso al director para drogarse en una escena en la que debía mostrarse bajo los efectos de las drogas. En diálogo con Yahoo Entertainment, la mujer de 32 años expresó entre risas: "Todo el mundo se metía conmigo (NdeR: durante la escena), supongo que porque estaba drogada. Era fácil hacerme rabiar".

No Miren Arriba está protagonizada por famosas estrellas como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep y Cate Blanchett. Además, el elenco está conformado por Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi, Michael Chiklis, Melanie Lynskey, Himesh Patel y Tomer Sisley, entre otros y otras.

De qué trata No miren arriba, la película de Netflix que es un éxito mundial

Según lo que indicaron las autoridades de Netflix, No miren Arriba (Don´t look up, en Estados Unidos) tiene la siguiente sinopsis: "Dos astrónomos realizan una gira mediática para advertirle a la humanidad de un cometa mortal que está en rumbo de colisión con la Tierra. La respuesta del mundo: ¿Y?".

Además, y de acuerdo a lo que precisaron los especialistas de crítica en IMDB, uno de los sitios más importantes del mundo del cine y espectáculo, No miren arriba tiene 7,2 puntos de aprobación (más de 543.000 personas votaron), resultado que quizás por lo que se puede afirmar que "está muy recomendada" para verla.

