Abel Pintos se hizo chequeos y compartió la inesperada noticia: "Mucho para pensar"

El famoso cantante hizo una fuerte revelación en sus redes sociales y expuso su incertidumbre con sus miles de seguidores.

Abel Pintos reveló que se encuentra frente a una comprometedora situación y debe tomar una decisión importante. A través de sus redes sociales, el famoso cantante expuso los detalles ante sus seguidores en búsqueda de algunos consejos por su parte. "Hay mucho que pensar", aseguró.

Hace ya un tiempo que el intérprete de éxitos como Pájaro Cantor o Piedra Libre utiliza su cuenta de Twitter como un medio de comunicación directa con sus fanáticos, ya que le resulta más fácil contestarles y mantener una conversación fluida. Por este motivo, acudió a la red social del pajarito para manifestar su nerviosismo por realizarse unos chequeos médicos y contó los resultados que obtuvo.

"Hoy me toca ir al dentista. Tengo sentimientos encontrados. ¿A ustedes qué tal les va con eso? ¿Le dan bola? ¿O no van nunca?", empezó por contar Pintos en su cuenta a modo de relajarse. Luego de recibir varias respuestas con consejos, el compositor contó cómo le había ido y la difícil decisión a la que se tiene que enfrentar para brindarle una respuesta a su odontólogo.

A través de la misma plataforma, reveló: "Me fue bien en el dentista. El chequeo tuvo como resultado noticias mucho más alentadoras de lo que imaginaba. Hasta ahí todo bien". Sin embargo, contó que no todo fue color de rosas y pronto tendrá que volver con una respuesta. "Me puso en jaque al pedirme que decida que hacer con mis dientes torcidos. Mucho para pensar", sentenció.

El inesperado reclamo de Flor Peña a Abel Pintos: "Bajale el tono"

Flor Peña sorprendió a Abel Pintos con un insólito reclamo en los camarines de Got Talent Argentina, el reality en el que forman parte del jurado y que pronto llegará a la pantalla de Telefe. "Bajale el tono", le pidió la actriz al cantante, que se encontraba con su hijo Agustín. El video lo compartió la propia Peña en sus redes sociales, publicación que se llenó de likes y comentarios.

Cada vez falta menos para que Got Talent vuelva a la televisión argentina y las grabaciones del reality musical de Telefe ya comenzaron. Con Lizy Tagliani como conductora y el jurado compuesto por Flor Peña, Abel Pintos, La Joaqui y Emir Abdul confirmado, los integrantes del ciclo suelen mostrar la buena onda que reina entre ellos. Así quedó evidenciado en el video que compartió la propia Peña en sus redes sociales sobre el festejo de cumpleaños que le hicieron a Pintos.

El introvertido músico estaba en su camarín junto a su hijo Agustín cuando sus compañeros decidieron organizar una divertida fiesta por su cumpleaños 39. Con todos los integrantes del jurado riéndose y pasándola bien, junto también al resto de integrantes del programa, Pintos sopló la velita mientras sus compañeros del jurado entonaban algunas de las canciones más populares del músico.

Algo vergonzoso, el cantante volvió a su camarín mientras Peña, Tagliani, La Joaqui y Abdul seguían cantando. Picante, Flor Peña le hizo un divertido reclamo a Pintos para que los acompañara y no arriesgara su voz: "Bajale el tono a La Llave". "En tu cumple, nosotros cantamos por vos", escribió la actriz junto al video en la publicación de Instagram que rápidamente se llenó de likes y comentarios cariñosos.