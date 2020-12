Ángel De Brito se enteró en vivo que su programa (Los Ángeles de la Mañana) está involucrado en el juicio por Diego Maradona entre Claudia Villafañe y Matías Morla. Y es que una entrevista que hicieron en el ciclo integra la causa, aunque el conductor desestimó la posibilidad de presentarse ante la justicia.

De Brito charlaba con Maite Peñoñori en el móvil que contó que "ante la justicia se presentó una nota que le hicimos nosotros a Matías Morla en Ezeiza por la causa de calumnias e injurias de Claudia Villafañe contra Matías Morla". "Ah, somos material de la justicia", dijo sorprendido Ángel.

Maite le recordó que "sí, fue durísimo Morla contra Claudia ahí". "¿Tenés que declarar vos Maite? Quizás lo indujiste al pobre Morla", disparó con acidez el conductor. Peñoñori se desentendió al instante: "No, por suerte no me llamaron. Cero. No hizo falta. Prendías el micrófono y arrancaba solo".

"Yo no declaro más en ningún lado", se excusó enseguida, por las dudas, el periodista. La cronista agregó que "nuestra nota y una de Intrusos fueron las dos que presentaron". Con otra dosis de ironía, De Brito cerró: "Ah, nos vamos a encontrar todos ahí".

Ángel de Brito anunció que Flor de la V se incorpora a Los ángeles de la mañana

Ángel De Brito manifestó sus deseos de cambiar a sus cuatro angelitas en la próxima temporada 2021 y sus planes van tomando forma. A través de su cuenta oficial de Twitter, el conductor de "Los Ángeles de la Mañana" le dio la bienvenida su nueva angelita: Florencia de la V, quien ocupó la silla en varias ocasiones.

De esta manera, el periodista de espectáculos recibió de brazos abiertos a la productora teatral, quien marcó la farándula argentina y se convirtió en una de las figuras más polémicas.

En esta oportunidad, el conductor del "Cantando 2020" esperó hasta último momento para develar el nombre de la nueva angelita y ante la insistencia de Cinthia Fernández y el resto del staff, lo anunció públicamente.