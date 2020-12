Antes de que se devele el voto secreto de Moria Casán en Cantando 2020 para saber qué parejas se ganaron un pase directo a la próxima ronda y cuáles deberán dejar todo una vez más para zafar de la sentencia, Ángel de Brito sorprendió a todos con una gran noticia.

“Ya nos vamos empezando a acercar a la gran final de Cantando 2020. Recuerden que hay un premio muy importante en dinero para el equipo ganador. Así que se viene un premio importante”, contó el conductor, generando la emoción de todos. En especial, la de Gladys la Bomba Tucumana.

Fue entonces que Laurita Fernández quiso saber más sobre el gesto de alegría de la cantante, quien participa junto a su hijo, Tyago Griffo: “En caso de que ganen y se lleven una suma importante, que no vamos a develar todavía, ¿en qué lo gastarías?”.

"Estoy super endeudada, quedé muy endeudada con lo del auto, además no estamos trabajando, agradezco a la Flia, a Marcelo Tinelli y a toda la gente de producción, nos vendría muy bien el premio, porque nosotros vivimos de los fines de semana, traemos platita a casa y con eso uno vive, ahora por la pandemia no hay shows, no hay fiestas y no sé cuando volverá, ojalá que piensen en nosotros los artistas, sobre todos los músicos, necesitamos mucho", manifestó preocupada la referente de la música tropical.

Por su parte, Thiago agregó: "Mucha gente que trabaja con las bandas, en la música, y todavía no se sabe nada. Ojalá que se destrabe". "Estoy inmensamente agradecida. Y si bien ese dinero servirá un poco para mi hijo, un poco para mi, nos encantaría ganar el premio", cerró la Bomba.

Nacha Guevara fulminó la perfomance de Agustín "Cachete" Sierra

El "Cantando 2020" atraviesa una nueva gala cuyo tópico es "canciones de películas". Con este requisito, la pareja del actor Agustín "Cachete" Sierra e Inbal Comedi cantaron el tema "El amor es más fuerte", de la película "Tango Feroz" (1993) basada en la vida del legendario Tanguito. "Es casi una burla y un mamarracho", fulminó Nacha Guevara, destrozando la perfomance.

La pareja en cuestión fue la única del certamen que decidió homenajear una película argentina en el relaity de El Trece. Lo hicieron eligiendo una canción de "Tango Feroz" largometraje que cautivó a la crítica gracias a las brillantes actuaciones de Fernán Mirás y Cecilia Dopazo. Tras la presentación, la primera en emitir la devolución fue Nacha Guevara y, fiel a su estilo, disparó artillería pesada que no cayó nada bien.

"Cuando a estos temas les falta la verdad, no existen. Es un tema extraordinario, que fue escrito en una época muy especial, y toda esta farsa de poner bailarines con uniformes militares y querer hacer algo... Es casi una burla. Lo siento, pero es muy feo. No se metan con temas que no pueden defender. Acá está la vida de este chico detrás. Un mamarracho", sentenció la actriz veterana.