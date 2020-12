La información fue revelada hace pocas horas.

En las últimas horas, se conoció la información alusiva a la salud de uno de los conductores de Telefe Noticias. El mismo sufrió un accidente cerebro-vascular (ACV) del que afortunadamente pudo reponerse. Adrián Puente, protagonista de este difícil momento vivido, dialogó con Por si las moscas para revelar su experiencia y cómo logró salir adelante.

"El isquémico transitorio es un accidente cerebro-vascular donde uno o dos circuitos del cerebro dejan de circular, y el cuerpo prácticamente no responde. Recuerdo que llegué a gatas arrastrándome por las paredes diciéndole a mi esposa lo que me pasaba", reveló el periodista, quien en el último tiempo fue reconocido como el conductor de la edición matutina del noticiero en el canal de las pelotitas.

Por otro lado, Adrián Puente especificó cómo fue el momento en que el ACV invadió su cerebro y cuáles fueron las razones por las que éste llegó a su vida: "Yo tuve síntomas horribles, me llevaron en silla de ruedas, me internaron y me preguntaba en el interín ‘cómo hago’, yo tengo chicos pequeños y tenía miedo. Todo esto fue por el estrés, por el agotamiento. Después fue estar en escaneo constante de todo mi cuerpo viendo qué había pasado. Tenía que ver con el estrés y la super producción de adrenalina, que es nociva para la salud. Me aclararon que se solucionaba con actividad física no competitiva, únicamente".

La importancia de los afectos de Adrián Puente en su recuperación, tras el ACV sufrido

"Ahí la bicicleta me sacó del subsuelo, porque estaba mal de salud y mal emocionalmente, porque me sentía culpable con tanto superponer trabajo y no ver que no podía más del estrés, no pude ver el entorno, por suerte la bici me dio la luz, los pájaros, el aire, el barrio, muchas sensaciones que perdí. Estimulé a mi familia a hacerlo conmigo y hoy mi hijo anda en bici con sus amigos y que él captara el mensaje me parece un logro", describió el periodista, quien a partir de su crítico estado de salud ha cambiado algunas prioridades en su rutina diaria.

Sin rodeos, Adrián Puente sentenció: "Esto me enseñó quiénes me quieren y que el laburo es fascinante pero no es todo, que por ahí pasaron 10 años de tu vida y no te diste cuenta. Cuando falleció mi papá este año me di cuenta todo lo que me perdí de vivir con él por estar trabajando, este trabajo te come y es absorbente. Ojalá esto sirva de mensaje para otros".