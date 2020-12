Oscar Mediavilla fue protagonista de un cruce con los conductores del Cantando 2020. En la última emisión del certamen de canto, el jurado le hizo un comentario a Laurita Fernández y Ángel de Brito tomó la radical decisión de apagarle el micrófono.

Todo comenzó cuando Fátima, la nueva integrante del jurado, se excusó con Charlotte Caniggia y su cantante por no poder dar más precisiones sobre su performance. De Brito quiso saber si Oscar Mediavilla se había extendido en su devolución y esta fue su reacción: “Perdón, uno no puede ser corto si la conductora te pregunta de qué signo sos, te dice que tu cara…”, llegó a decir Mediavilla.

Y fue interrumpido por el conductor que le dijo: “¿Ah, es culpa de ella? No te la agarres con ella, Oscar. Al lugar equivocado te fuiste. Te cortamos el micrófono”, dijo el periodista mientras Laurita Fernández pasaba el micrófono por al lado de todos los presentes para que lo abucheen. “Apagamos el micrófono de Oscar Mediavilla por un rato, nada más. Con los conductores no se metan, basta”, sentenció el conductor.

La furiosa crítica de Yanina Latorre a la Bomba Tucumana

No es la primera vez que Yanina Latorre protagoniza un papelón o realiza un comentario desubicado en un programa de televisión. Durante la última edición de LAM (Los Ángeles de la Mañana), por El Trece, disparó contra Gladys La Bomba Tucumana, quien cuestionó a Lola Latorre cuando fue a una fiesta clandestina en plena participación del Cantando 2020. La panelista hizo un comentario muy desubicado al aire en TV y luego sostuvo: "Me voy a vengar hasta el día que me muera".

Furiosa y molesta por la situación, Yanina no tuvo reparos en su manera de dialogar y pidió la suspensión de Tyago Griffo (hijo de La Bomba Tucumana) en el Cantando 2020 por haber participado de una fiesta clandestina: "Exijo lo mismo que ella exigió cuando Lola tuvo su tema y dice que estoy loca".

"Me parece injusto... me decían que nos teníamos que ir del país y encima la Bomba, que tiene más años que yo, pidiendo que la rajen. Por favor. A Lola, la producción le dijo que por 15 días no podía pisar el estudio para no poner en riesgo a sus compañeros. La bardeó el país, me putearon a mí... La Bomba dijo que la tenían que echar. Ojalá lo echen a su hijo. Me voy a vengar hasta el día que me muera".