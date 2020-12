La panelista quedó en ridículo en vivo.

La panelista Yanina Latorre vivió un incómodo momento al aire de LAM. El conductor, Ángel de Brito, se cansó de escucharla y la sacó del programa. "Apáguenle el micrófono", exclamó el periodista, visiblemente molesto por las constantes interrupciones de la influencer mientras él intentaba entrevistar a Ana Maradona, la hermana del fallecido astro argentino.

Tras graves acusaciones por parte de Yanina Latorre hacia Ana Maradona, la familiar del Diez exclamó: "Que me deje hablar, irrespetuosa como sigue siendo. ¿Que yo cobraba por estar con mi hermano? Que me compruebe eso. Comprobame qué es lo que yo recibí".

"En ningún momento dije tu nombre", enfatizó la panelista, a lo que la hermana de Diego Maradona exclamó: "Si yo hubiese recibido, o mis hermanos hubiesen recibido algo, tendríamos que tener aunque sea un aire. No deber expensas, como tenemos deudas. Eso sí que lo puedo comprobar, y que mis hijos y los hijos de mis hermanas, nadie vivía de Diego".

El cruce entre Ana Maradona y Yanina Latorre: "Irrespetuosa"

"Él era generoso, a veces nos regalaba algo. Pero nada más, nosotros no vivimos de él nunca. Jamás", exclamó Ana Maradona, que pidió silencio y respeto por el dolor que generó la terrible pérdida de su hermano. Allí fue cuando Yanina Latorre intentó seguir hablando, y Ángel de Brito comenzó a molestarse en demasía. "Esperá, Yanina", le dijo el conductor a su panelista.

Luego, cansado de las interrupciones, Ángel de Brito optó por silenciar todos los micrófonos, entre ellos el de Yanina Latorre. "Apáguenle el micrófono a Yanina, apáguenle el micrófono a todos", solicitó el periodista con el fin de poder entrevistar a Ana Maradona sin interrupciones y con el respeto que la situación se merecía.

Yanina Latorre fue humillada y se fue del programa: "Parecés Carrió"

La influencer Yanina Latorre quiso abandonar el estudio de Los Ángeles de la Mañana (LAM) tras ser humillada por Graciela Alfano. "Parecés Lilita Carrió", fueron las palabras de la vedette. Tras protagonizar un acalorado cruce con su compañera, la esposa de Gambeta optó por levantarse de su sillón y marcharse del estudio de El Trece.

Al pasar por la silla de Cinthia Fernández, otra de las personas que discutió con Alfano, Latorre no obtuvo el acompañamiento deseado. "Yanina, Cinthia no te suelta la silla ni de casualidad", bromeó Ángel de Brito. Fue justamente por ella que la influencer tomó la determinación de marcharse del estudio: no soportó que maltraten a su compañera.