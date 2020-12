Ya es sabido que una de las formas de publicidad que más le sirve a las empresas es el canje con los famosos. Pero lo cierto es que hay que tener ingenio para saber promocionar una marca de cualquier tipo de producto y algunos canjes salen mejor que otros.

Florencia Peña contó cuál fue su peor canje en la vida. La conductora de Flor de Equipo (Telefe) tuvo que enfrentarse a las preguntas del Cuestionario Intragable de Marcelo Polino. En una pregunta, Polino le consulta a Flor cuál fue su canje más triste.

La actriz admitió que en su vida ha hecho varios, pero destacó uno en particular en el que tuvo que promocionar una marca de toallitas femeninas. "Hice tantos canjes tristes chicos... yo creo que fue una toallita higiénica que había que mostrar que absorbía", recordó Flor y contó que lo hizo porque le iban a regalar cajas y cajas de productos menstruales.

Al momento de publicitar el producto, Peña se encontraba al aire en el programa de Marley. La idea era que ella tirara agua encima de la toallita y se suponía que se iba a absorber con total facilidad. Pero eso no ocurrió.

Flor recordó el incómodo momento que tuvo que vivir mientras promocionaba las toallitas y lo marcó como el peor canje de su vida. "Agarro la toallita y se empieza a volcar todo el liquido y ¡la toallita no absorbía!", reconoció la actriz y contó que a ella le habían dicho que si ella tiraba el agua, no iba a derramarse.

A partir de ahí, nada mejoró. Peña recordó que, en ese momento, a Marley le agarró un ataque de risa y las cámaras empezaron a enfocar en primer plano el líquido cayendo al suelo.

"No solamente nos levantaron en PNT sino que nunca me mandaron las toallitas a casa y casi me como un juicio", admitió Flor, entre risas al recordar la insólita situación que vivió durante un canje.