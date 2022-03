Viviana Canosa liquidó al esposo de Mariana Fabbiani: "Pelotudo"

La conductora macrista Viviana Canosa arremetió contra Mariano Chihade, esposo de Mariana Fabbiani y dueño de la productora de contenidos Mandarina.

Viviana Canosa estalló de furia contra Mariano Chihade, esposo de Mariana Fabbiani, y a pesar de trabajar para el mismo grupo (América) arremetió contra él con una fuerte amenaza pública. "Vamos a hablar de tu relación con Mauricio Macri", sentenció la conductora macrista, intimando al empresario y dueño de la productora de contenidos Mandarina.

"Hay una especie de campaña en la que cualquier pelotudo habla de mí. (...) De Brito y Mariano Chihade, el esposo de Mariana Fabbiani. Mariano, mañana me voy a ocupar de vos. Sé que estás en este grupo periodístico pero hablás de mí todo el día en tus programas. Si lo tenés a de Brito (Ángel) como el que te soba el 'no sé qué cosa' yo mañana me ocupo de todo ese programa. Me voy a ocupar de Beto Casella también, ya me agotaste. (...) Yo les doy rating pero soy una persona que tiene una familia. Son todos una manga de cagones que le responden a los kirchneristas", disparó Canosa, furiosa.

Siguiendo con su picante descargo, se dedicó a hablar puntualmente de Mariano Chihade con fuertes revelaciones: "A ustedes no les importa nada. Solo les importa esta (la plata). Les pido por favor que no me digan que no puedo hablar de Chihade. Un día dije algo de él y llamó llorando a este canal. Estos son los machos que tenemos en la tele como en la política. Vos y tu mujer, Mariana Fabbiani, se hicieron ricos durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo viven con ese nivel de vida de un programa de televisión?"

“Yo no puedo vivir de este programa. Vamos a hablar de tu relación con Mauricio Macri y cómo hiciste la fortuna que tenés", cerró, prometiendo un informe devastador contra Chihade, figura polémica de los medios argentinos. Por el momento, ni él ni Mariana Fabbiani se manifestaron al respecto.

Fuerte repudio por los dichos antisemitas de Viviana Canosa

A través del programa Viviana con Vos, la presentadora hizo un extenso repaso de noticias y en una de las pantallas aparecieron ocho millonarios que justamente son judíos. Frente a esto, la verborrágica mujer de 50 años exclamó: "Mirá estas caripelas. Mirá estos apellidos, estos nombres...". Y agregó: "Estos tipos tienen mucho más poder que cualquier presidente, señores. Ocho amenazas reales para la humanidad. Estos son el 'Nuevo Orden Mundial', esto es la famosa agenda 2030".

En tanto, tal y como sucedió en el marco del 8M por el Día Internacional de la Mujer, Canosa también lanzó comentarios descalificadores contra el feminismo: "Son los propulsores del aborto. Ellos, chicas, son el verdadero patriarcado. Se los digo a las sororas editoras de género de Clarín y de TN. De esto no dicen nada, ¿no? Con estos se mean encima, chiques". Y concluyó, a puro comentari oviolento: "¡Sororeame ésta!".

Carlos Campolongo, compañero de trabajo de la conductora, también se sumó a las teorías conspirativas: "No es menor que varios de estos personajes están con todas las experimentaciones del ser humano, inclusive mucho en el mundo académico". "Absolutamente", señaló Canosa. Y añadió: "Además desde eso de la inteligencia artificial. Estos tipos vienen a deshumanizarnos, somos mercadería".