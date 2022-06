La emotiva confesión de Damián De Santo sobre Gerardo Rozín: "Él me eligió"

El conductor habló sobre el especial vínculo que lo unió al productor durante sus años de trabajo.

Damián De Santo reveló el gran vínculo que lo unió a Gerardo Rozín durante el año en que trabajaron juntos. En una de las primeras temporadas de La Peña de Morfi, el famoso conductor tomó el mando del programa gastronómico por pedido del productor y generó un gran vínculo con él. En este marco, en una reciente entrevista, De Santo explicó los motivos que llevaron a Rozín a elegirlo como el animador del ciclo.

El pasado sábado 18 de junio, Damián De Santo asistió como invitado a PH: Podemos Hablar, ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe. En este programa que apela al lado más sentimental de sus invitados, el famoso actor y conductor habló sobre su breve paso frente a la conducción de La Peña de Morfi y confesó cómo fue la especial propuesta de Rozín en aquel entonces.

"Ocupé su lugar durante un año. Me eligió él y siempre voy a estar agradecido porque me encantó. Me dijo: 'Yo te llamo porque sos diametralmente opuesto a mí'", aseguró Damián De Santo, quien actualmente es figura de Telefe gracias a su papel protagónico en la novela El Primero de Nosotros.

Luego de contar cómo había sido la propuesta de Rozín, Damián De Santo confesó que pensó durante un tiempo la oferta antes de dar una respuesta. "En ese momento le contesté 'ya lo creo, yo esas notas no las haría jamás, no las sé hacer, pero empezaré a forjar mi estilo'. Y fue así, aprendí un montón", aseguró el actor sobre su paso por La Peña de Morfi.

Por último, Damián De Santo se refirió a la elección de Telefe de poner a Jey Mammón frente a la conducción de La Peña de Morfi en esta nueva temporada y aseguró que les parecía la decisión "perfecta". Mientras tanto, De Santo se mantuvo enfocado en su carrera actoral y disfruta de la emisión de los últimos capítulos de la novela producida por Paramount+.

Damián De Santo reveló su dura infancia en PH

Damián De Santo fue uno de los invitados al programa que Andy Kusnetzoff conduce cada sábado en la pantalla de Telefe. Y en el marco del punto de encuentro, el actor se animó a confesar detalles muy duros sobre cómo vivió su infancia y de lo humilde que era su hogar.

El presentador de TV pidió que den un paso hacia el punto de encuentro todos aquellos a los que la infancia les marcó su personalidad. Damián De Santo no dudó y se decidió a contar una historia que, sin dudas, sorprendió tanto a sus colegas como al propio Kusnetzoff.

"La infancia obviamente que nos marca a todos, pero uno le da más importancia o no a algunas situaciones o eventos", expresó De Santo. Y agregó: "Yo recuerdo que cuando mis viejos se separaron había muy poca guita en casa, a nosotros no nos daban plata y para comprarte la bolsa de palitos en el colegio tenías que tener un mango".

El artista reveló qué hacía para poder sentirse al mismo nivel que sus compañeros de colegio: "Me desesperaba por no tener chicle yo. Llegar al colegio y no estar masticando chicle, porque todos estaban masticando chicle. Entonces, una cuadra antes... esto es una asquerosidad pero lo voy a contar igual, buscaba chicles en el piso".