Iñaki Gutiérrez quiso defender a Milei y Rebord lo humilló en vivo: "No"

Iñaki Gutiérrez quiso explicar su vínculo con Milei y Rebord lo humilló en vivo: "No te creo".

El conductor de Hay Algo Ahí, Tomás Rebord, humilló en vivo a Iñaki Gutiérrez, militante libertario y encargado de manejar la cuenta de TikTok del presidente Javier Milei. Qué le dijo Rebord en el canal de stream Blender.

En la entrevista que Rebord le hizo el martes, Iñaki Gutiérrez contó que tiene 24 años. "Sos muy pibe y para la edad que tenés hiciste un recorrido con un codeo de mucho poder", le comentó Rebord, a lo que Gutiérrez le dijo: "En el mundo de La Libertad Avanza hay muchísimas formas de hacer política, muchísimos nortes, muchísimas ideas".

"Yo laburaba gratis, laburo gratis. Hoy el TikTok es gratis", le aseguró el militante libertario que es muy cercano a Milei, pero el conductor del programa de stream le contestó: "No te creo que laburás gratis". "Te lo juro por dios. Es que no es laburo por definición", insistió Iñaki Gutiérrez.

Entonces, Rebord bromeó: "Sos un joven entusiaste ad honorem que se junta con el Presidente de la Nación". "Literalmente", contestó Gutiérrez, quien eligió no responder a quién prefería entre Santiago Caputo y Karina Milei: "El otro día estuve a dos metros del discurso que dio Javier con Santiago a un lado y Karina del otro. No hay sentido porque es un triángulo".

La relación de Iñaki Gutiérrez con Javier Milei

El joven militante libertario contó que no habla "de política" con Javier Milei, de quien es "amigo". "Hablamos de fútbol, a él le gusta la ópera. Hablamos de política, pero no de cuestiones de decisión política, sino de una política más de charla de café", siguió. Cuando Rebord le comentó que "el vínculo es, de mínima, intrigante", Gutiérrez asintió y agregó: "Sin lugar a dudas. Yo lo admiro profundamente y él es una persona, de alguna manera creo yo en mi forma de ver el mundo, le llevaré la mirada, o el tacto, o el sentir de cierto grupo que, él entiende, es sumamente importante y lo llevó a él al poder".