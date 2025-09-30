Fantino se pudrió y le soltó la mano a Espert tras el escándalo: "Game over"

Fantino se pudrió y le puso un ultimátum a Espert por el escándalo: "Game over".

El periodista Alejandro Fantino le puso un ultimátum al diputado y candidato de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert. Qué le dijo Fantino a Espert en Carnaval Stream.

Fantino cuestionó al candidato de La Libertad Avanza por su vínculo con el argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos, Fred Machado. Para el periodista, si se confirma que Espert recibió dinero de Machado, debería dar un paso al costado de la candidatura.

El conductor consideró que, "en las próximas horas", Espert debería dar "una nota en terreno neutral, ni siquiera en terreno enemigo". "Que no vaya ni conmigo a Neura ni con el Gordo Dan, porque van a decir que va a terreno libertario, ni que vaya a C5N porque lo van a destrozar. Bueno, que dé una nota con Clarín o La Nación", expresó.

En esa línea, Fantino opinó que Espert debería poder pasar "ese desafío de hablar 25, 30 o 40 minutos" en esa entrevista. "Si no lo hace, para mí, si no lo hace en los próximos días, para mí, game over", expresó e insisistió: "Debería tener un gesto patriótico para el proyecto y no debería ser candidato. Si vos confirmás esto, bueno, game over, desenchufá la máquina".

Quién va a tomar la decisión, según Fantino

Si bien primero sostuvo que "hay que decirle a La Libertad Avanza que le diga a Espert que dé un paso al costado", luego contrastó la información de Fabián Doman, quien señaló que no va a salir del candidato la decisión de renunciar. Fue allí que Fantino tomó el micrófono de nuevo y expresó: "Lo va a decidir él. Lo que me dicen es que podría decidirlo él".