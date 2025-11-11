Fantino defendió a Milei y Rial lo domó en vivo.

Los periodistas Jorge Rial y Alejandro Fantino tuvieron un fuerte cruce en vivo en el canal de stream Carnaval. Qué pasó entre ellos y cómo lo domó Rial en Cónclave, el programa que comparten.

El cruce ocurrió cuando ambos estaban discutiendo la reorganización del peronismo, con Fantino ya explícitamente identificado con los libertarios. "Te queremos ayudar, Jorge, porque si no no tenemos rivales", comenzó Alejandro Fantino y siguió: "Boca se necesita con River y River se necesita con Boca".

"Fanta, te agradezco la ayuda, pero no necesitamos la ayuda de gorilas. No necesitamos ayuda de afuera", le respondió Rial, pero su compañero de piso lo interrumpió: "Me siento como cuando se había ido River a la B, que jugaban con Boca Unidos de Corrientes y yo no tenía con quien jugar el clásico". "Organícense que los necesitamos en primera de nuevo", pidió.

Jorge Rial domó a Alejandro Fantino en vivo.

Rial le explicó a Fantino cómo va "a volver" el peronismo

Luego, Jorge Rial se puso serio y le dijo a su colega: "Fanta, volvimos de un bombardeo, volvimos de estar fuera de todo. Quedate tranquilo que vamos a volver. Pero dejanos, nosotros podemos. Ustedes preocúpense por el Gobierno que no se le caigan las cosas". "Cuando volvamos, ustedes no se van a dar cuenta y se las vamos a poner", agregó.

"Celebro que te hayas curado del cagazo que tenías acá", continuó Rial, quien le recordó a Fantino cuando alertaba por los supuestos intentos de golpe del peronismo. "¿Viste lo que dijo Javier el otro día? Tenemos consenso social, no tenemos consenso político", contestó el ex conductor de Animales Sueltos.