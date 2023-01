Stand Up

Más Comedia: Pablo Fábregas y Fer Sanjiao se lucen a sala llena en Paseo La Plaza

Los comediantes se reencontraron en el escenario para realizar Más Comedia. Luego de trabajar 10 años juntos con éxitos como Cachivache y Mucho, Fábregas y Sanjiao se lucen en Paseo La Plaza con localidades agotadas.

Pablo Fábregas y Fernando Sanjiao volvieron a juntarse para realizar uno de los shows de Stand Up más exitosos de la calle Corrientes. Más Comedia, espectáculo en donde ambos cuentan experiencias de vida con la cuota de humor que los caracteriza, se puede ver en Paseo La Plaza los viernes a las 22:30 y los sábados a las 23:30.

Con recuerdos de su cobertura en el Mundial de Qatar 2022 y curiosidades sobre el país árabe que muchas personas desconocen, Pablo Fábregas expresa su admiración hacia el fútbol pese a que no se considera un aficionado del mismo. Más allá de haberse consagrado dentro del ámbito deportivo tras interpretar al "Feo" Larramerndi en Fútbol o Muerte (Urbana Play), el actor detrás del personaje cuenta cómo vive este deporte en la vida real.

Por su parte, Fer Sanjiao, padre de dos hijos, le cuenta al público su experiencia con chicos en la familia y los roles de papá y mamá dentro de una casa cuando hay nuevos integrantes. Las vacaciones, el momento de llegar a la playa y las dos personalidades dentro de un hombre que va aprendiendo junto a sus chicos son algunas de las aristas que el público escucha con atención (y que siempre terminan transformándose en carcajadas debido a los remates del comediante).

Más Comedia es un regreso de Fábregas y Sanjiao a trabajar juntos luego de 10 años protagonizando éxitos como Mucho, Pucha, Cachivache y Canchero. Realizando giras por diferentes puntos del país, el Paseo La Plaza espera a los comediantes los viernes y sábados a sala llena con personas que esperan por ver a sus referentes del Stand Up.

Pablo Fábregas y la llegada a un nuevo público gracias al "Feo" Larramendi

La gente que lo conoce hace mucho ya sabe que Pablo Fábregas es un bastión del stand-up argentino. Desde hace años se presenta en diferentes escenarios y programas de televisión. Hace varias temporadas que está junto a Wainraich en la radio, pero el "Feo" Larramendi agigantó su figura.

- Muchos saben quién es el "Feo", ¿pero quién es Pablo Fábregas?

- Soy un laburante que se dedicó a la comedia, pero puede haber laburado otra cosa. Ni siquiera tengo una formación específica con respecto al teatro, al humor o a la comedia. Lo que tengo es que vengo una familia donde la comedia es importante y en algún momento lo transformé en mi medio de vida. Creo que no me quedaba otra. Me parece que todo apuntaba a eso, pero visto desde los 48 años.