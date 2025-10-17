Ace Frehley, guitarrista de Kiss, fallece a los 74 años

FOTO DE ARCHIVO: Ace Frehley (C) de la banda Kiss sostiene su premio después de que la banda de rock fuera admitida en la 29ª ceremonia anual de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, EEUU

ters) -Ace Frehley, el guitarrista original del grupo de rock Kiss, cuyo sonido contundente, teatralidad en el escenario y maquillaje icónico dieron vida a una de las bandas más populares y revolucionarias de todos los tiempos, falleció el jueves a los 74 años, según informó su familia.

Una representante de Frehley, Lori Lousararian, atribuyó su muerte a una reciente caída en su casa, dijo la revista Rolling Stone.

"Estamos completamente devastados y con el corazón roto", dijo la familia de Frehley en un comunicado, que añadió que sus palabras de amor y cariño y sus oraciones le rodearon en sus últimos momentos.

"La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas e incomprensibles. Reflexionando sobre todos los increíbles logros de su vida, ¡la memoria de Ace seguirá viva para siempre!"

Kiss irrumpió en la escena musical en la década de 1970 con sonido e imagen enmarcados en el rock duro el glam, con las caras pintadas de blanco y negro, elaborados trajes de cuero negro y plateado y un gran despliegue de pirotecnia sobre el escenario.

También se consideran precursores del heavy metal.

Los éxitos de 1975, como el himno de festivo "Rock and Roll All Nite" y el álbum en directo "Alive!", se han convertido en clásicos del rock.

Sus 26 álbumes se convirtieron en disco de oro, vendiendo al menos 500.000 copias en Estados Unidos, la mayor cifra alcanzada por un grupo estadounidense, y 14 se convirtieron en disco de platino, vendiendo un millón de copias o más, aunque algunos de esos discos se publicaron después de que Frehley abandonara el grupo.

Frehley, el cantante y bajista Gene Simmons, el guitarrista Paul Stanley y el batería Peter Criss tenían cada uno su propia imagen y alter ego. Con una estrella pintada en la cara, Frehley también era conocido como "Spaceman".

Permaneció en el grupo durante su apogeo en la década de 1970 y se unió a la reunión de la banda en la década de 1990. Como solista, grabó el éxito de 1978 "New York Groove".

Paul Daniel Frehley nació en el barrio neoyorquino del Bronx el 27 de abril de 1951.

Tocaba la guitarra de adolescente y encontró su vocación tras ver a The Who y Cream en concierto. Después de unirse a varias bandas, respondió a un anuncio en el periódico de un grupo que buscaba un guitarrista con "destello y habilidad", según Rolling Stone.

Conoció a Simmons, Stanley y Criss en su local de ensayo de Queens.

Con información de Reuters