Pachu Peña, el humorista de ShowMatch que fue abusado por un cura y 7 datos desconocidos de su vida

En el día del cumpleaños de Pachu Peña, un repaso por los 7 datos y anécdotas más curiosas de uno de los humoristas más exitosos de ShowMatch y de la TV argentina.

Nacido el 23 de agosto de 1962, en Rosario (Santa Fe), llegó al mundo José María Peña, que tiempo después se hizo popularmente conocido como "Pachu" Peña. El comediante, considerado uno de los mejores de la TV argentina en los últimos años y también el más destacado tanto en VideoMatch como en ShowMatch -ciclos conducidos por Marcelo Tinelli-, cuenta con anécdotas y datos sumamente curiosos.

En el día que cumple 59 años, en El Destape repasamos algunas de las vivencias que ha tenido el humorista que también supo brillar en Peligro Sin Codificar, por la pantalla de Telefe, y que se convirtió en meme por su particular sentido del humor y su sonrisa tan elocuente.

Pachu Peña en VideoMatch con Marcelo Tinelli.

Las 7 curiosidades y datos de Pachu Peña que seguramente no conocías

Su primer trabajo en la TV fue con Mario Pergolini, quien estaba enfrentado a Marcelo Tinelli

Pachu Peña comentó que fue Mario Pergolini la primera persona de la TV con la que trabajó: “Empezamos a trabajar con Pablo (Granados) en 'Hacelo por mí' con Mario Pergolini". ¿Cuál fue el primer papel que interpretó? "Me contrataron para fingir ser familiar en una fiesta de 15 años, me pagaron muy bien”, indicó.

El increíble origen de su apodo: por qué le dicen "Pachu"

Pachu Peña dio a conocer que su madre le puso "Pachu" como apodo por una película: "En esa época mi vieja había visto una película francesa, que según ella yo era igual a mí, y el bebé se llamaba 'Pachuli' en esa película". Y agregó: "Después vino un recorte y quedó 'Pachu'".

Pachu Peña es fanático de Newell's: el día que estalló de furia con el equipo

El 2 de mayo de 2021, Pachu Peña -oriundo de Rosario- estalló de furia en su cuenta de Twitter, donde manifestó su descontento tras la derrota por 3-0 con Rosario Central: "El peor Newell's que vi en mi vida".

Pachu Peña, hincha fanático de Newell's.

El dolor de Pachu Peña por no poder despedir a su madre antes de su muerte

En una entrevista que le concedió a Pampita Online, Pachu Peña reveló que no pudo despedirse de su madre: "Mi madre ya estaba jodida. Yo estaba grabando en Buenos Aires y ella estaba en Rosario. Hablé con mi vijeo, me acuerdo que yo estaba haciendo una nota por la zona del puerto. Y mi viejo me dijo: 'Mamá está mal'. Yo quise ir, pero me dijo que no porque no quería que yo fuera manejar a las chapas. Llegué al otro día y ya había fallecido. No me dejaron verla. Me quedó eso, cosas que pasan y hay que aceptarlas. Siempre está presente".

Por qué Pachu Peña vendió su cuenta de Twitter

Hace unos meses, en el programa ShowMatch La Academia, Pachu Peña fue consultado acerca del motivo por el cual decidió dejar de usar las redes sociales. Curiosamente, señaló: “No te voy a mentir. Me ofrecieron un billete por la cuenta y la vendí. Tenía más o menos 568 mil seguidores".

Además, el humorista explicó a dónde fue destinado el dinero que ganó: "Esa plata que me dieron, que no es mucha, va a estar destinada a chicos que tienen que operarse en el exterior y tienen que pagar tratamientos que salen carísimos. Se cerró ese perfil, pero ya arrancaré de cero y seguiré sumando seguidores en otro lado. Ahora están las criptomonedas ahí”.

Pachu Peña, uno de los comediantes más reconocidos, en la actualidad, en la TV argentina.

Pachu Peña fue abusado por un cura: qué fue lo que le pasó

En un diálogo con radio La Once Diez, que tuvo lugar en mayo pasado, Pachu Peña reveló que fue abusado por un cura, cuando era joven. De acuerdo a lo que contó, el sacerdote le comentó: "Ahí tengo unos libros”. Luego, el artista contó: "Y yo me pongo a ver unos libros que estaban sobre el escritorio y él de atrás me abraza fuerte y me apoya, ahí nomás automáticamente le pongo un codazo y me lo saco de encima. Lo insulté”.

“Horrible. En aquella época no había celulares, no existía el escrache. En aquel entonces me agarró impotencia, lo podía haber cagado a trompadas, que en un momento lo pensé, pero decidí irme buscando sacármelo de encima. Me lo guardé hasta hace unos años, se los conté a mis compañeros de ‘Peligro, sin codificar’. Mis padres murieron sin enterarse. Aunque sí es grave, un intento de abuso de un cura, ya de quien sea. Me quedé con ganas de cagarlo a trompadas o ponerle un par de piñas", agregó el humorista.

Pachu Peña fue acusado de robar en una carnicería: el descargo del comediante

El 13 de julio de 2016, a través de un video que fue publicado por las cámaras de seguridad de una carnicería, Pachu Peña fue captado tomando 400 pesos que estaban en el mostrador del vendedor. Luego de que las imágenes trascendieran en todos los canales de TV, el humorista pidió disculpas:"Me hicieron pelota, la verdad que me dolió muchísimo y fue lo peor que me pasó en mi vida, más que nada por las redes sociales, porque mis hijos lo leen".