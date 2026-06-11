26 Shakira y Burna Boy actúan durante la ceremonia de apertura del Mundial

El mítico Estadio Azteca de Ciudad de México ‌fue escenario el ‌jueves de la inauguración del Mundial, con un lleno total de aficionados vestidos en su mayoría del verde de la selección mexicana que vibraron con actuaciones musicales de artistas locales y latinoamericanos encabezados por ​Shakira.

Abrió la ceremonia ⁠la cantante mexicana Lila Downs con ‌un breve espectáculo de ritmos tribales ⁠y una presentación del ⁠torneo en español y en inglés, para dar paso de inmediato a la parte musical, ⁠iniciada por el veterano grupo de ​rock Maná.

El venezolano Danny Ocean y ‌el colombiano J Balvin ‌levantaron al público con sus ritmos ⁠de reggateon, intercalados por una actuación de la mexicana Belinda con la banda Ángeles Azules.

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A continuación, llegó la canción del ​Mundial ‌a cargo de la colombiana Shakira, acompañada por el nigeriano Burna Boy.

El evento precede al partido inaugural entre México y Sudáfrica, y según la ⁠FIFA iba a ser seguido en vivo por 1,500 millones de personas en todo el planeta.

La antesala del Mundial en México, coanfitrión con Estados Unidos y Canadá, se ha visto marcada por el malestar social en la ‌capital, donde diversos grupos, desde docentes hasta familiares de desaparecidos en la guerra contra las drogas, se han manifestado en un intento de aprovechar la atención internacional para impulsar ‌su causa.

Para el México-Sudáfrica, algunos aficionados entrevistados por Reuters dijeron que habían pagado 3.000 dólares ‌o más, ⁠una cifra totalmente inalcanzable para la mayoría de los mexicanos, aunque ​en medios de comunicación se habla de unos 20,000 dólares para los asientos más exclusivos.

Con información de Reuters