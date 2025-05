A qué hora se estrena el cuarto capítulo de The Last of Us 2 y dónde verlo El auge por la serie derivada del famoso videojuego no cesa. Este domingo 4 de mayo se estrena en HBO Max el cuarto capítulo de The Last of Us.

04 de mayo, 2025 | 15.26 Este domingo se estrena un nuevo capítulo de The Last of Us. The Last Of Us es una serie basada en la trama del juego homónimo, muy conocido entre los aficionados a ese tipo de entretenimientos, que estrena un capítulo por domingo a través de la plataforma de HBO Max. El pasado 13 de abril comenzó la segunda temporada de la tira y este 4 de mayo se lanzará el episodio cuatro, por lo que hay auge entre los fanáticos. Tras la reciente muerte de uno de los personajes más icónicos de la serie, el furor del público por saber qué pasará en el próximo capítulo es aún mayor. De ese modo, los fans argentinos podrán ver la cuarta entrega este domingo 4 de mayo a partir de las 22, mediante la mencionada plataforma de streaming. El personaje en cuestión es Joel: él y Ellie se encuentran con unos desconocidos después de refugiarse en una cabaña. Esta gente pertenece a un grupo llamado los Serafitas, entre los cuales se encuentra Abby, deseosa de venganza por diversos hechos ocurridos en el pasado. Se trata de la hija del cirujano que Joel asesinó años antes, aquel que iba a operar a Ellie para obtener una posible cura. Y en esa situación ocurrió la muerte de Joel: Abby lo intercepta y comienza a golpearlo con fuerza hasta matarlo con una pistola, todo ante la mirada de Ellie. MÁS INFO MAX Reparto de The Last of Us, temporada 2: quiénes actúan en la serie de Max Los pasos a seguir para ver The Last of Us en HBO Max Visitá la página web de Max: lo primero que tenés que hacer es ingresar al sitio web oficial de Max. Registrate: una vez dentro de la plataforma, buscá la opción de "Registrarse" o "Crear cuenta". Se te pedirá que ingreses una dirección de correo electrónico válida y elijas una contraseña segura. También deberás proporcionar algunos datos personales como tu nombre y fecha de nacimiento. Seleccioná un plan: la plataforma de streaming ofrece diferentes planes de suscripción con distintas características y precios. Tené en cuenta que algunos planes pueden incluir contenido adicional o te permiten la visualización en más dispositivos. Realizá el pago: una vez seleccionado el plan, vas a tener que proporcionar los datos de tu tarjeta de crédito o débito para realizar el pago. Max acepta diferentes métodos de pago, así que verificá las opciones disponibles en tu país. Activá tu cuenta: es posible que Max te envíe un correo electrónico de confirmación para activar tu cuenta. Seguí las instrucciones que se indican en el correo para completar el proceso. Buscá "The Last of Us": con tu cuenta ya activada, vas a poder acceder al catálogo completo de Max. Utilizá el buscador de la plataforma para encontrar la serie The Last of Us. También es posible que la encuentres entre los títulos más populares y los recién agregados al catálogo. The Last of Us. Las mejores 6 películas para ver en el fin de semana en Max El Papa Francisco: un hombre de palabra: el papa Francisco presenta la reforma que está llevando a cabo en la Iglesia y habla de los problemas que preocupan a muchos creyentes: la pobreza, la desigualdad de la riqueza, los problemas medioambientales y la paz.

Compañera perfecta: un grupo de amigos va a pasar el fin de semana a la finca de un excéntrico millonario, novio de una de ellos. Allí una de las chicas asesina al dueño de la mansión para evitar que la viole, pero, entonces, descubre que nada es lo que parece.

No conoces a Jack: La vida y el trabajo del defensor de la muerte asistida: Jack Kevorkian. Él está convencido de que los pacientes avocados a la muerte deberían poder decidir sobre la forma en la que quieren acabar su vida.

La herencia: Thomas, al enterarse de la muerte de su madre, viaja a Brasil con su pareja Beni, donde descubre una casa de campo heredada de su abuela. La película explora la conexión de Thomas con su historia familiar mientras Beni comienza a sospechar de un lado oscuro que se esconde tras la tranquilidad del lugar.

Patrullaje: es un documental que cuenta la historia de las comunidades en la primera línea de un conflicto ambiental cada vez más violento en Nicaragua. Por un lado, los indígenas Rama, en alianza con la comunidad afrodescendiente Kriol, luchan para evitar que los ganaderos ilegales destruyan los bosques vírgenes de la Reserva Biológica Indio Maíz.

Terror en Crescent City: todos los vecinos de un pueblo son sospechosos de ser el asesino en serie que está diezmándolos. Ni siquiera los representantes de la ley están libres de sospecha. TWITTER

