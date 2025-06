Por qué saltarse el desayuno puede hacer que aumentes de peso.

"Desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo", es el dicho de muchas abuelas que refuerzan una verdad indiscutida: la importancia del desayuno en la alimentación diaria. Si bien hay quienes son metódicos con el hábito del desayuno, también existen quienes salen apurados de casa y se lo saltean, algo que se recomienda no hacer y que, eventualmente, puede ser perjudicial para la salud.

Saltarse el desayuno puede afectar no solo al ánimo y hacerte sentir lento durante el día, sino que puede traer otros problemas algo más graves para el organismo. "Si bien saltarse el desayuno no es necesariamente perjudicial, a menudo lleva a picar en exceso durante el día y la noche, lo que puede contribuir al aumento de peso y a la disminución de los niveles de azúcar en sangre", sostiene la nutricionista Maxine Yeung en declaraciones a realsimple sobre las consecuencias de no desayunar, entre las que se encuentra subir de peso.

Además, la nutricionista apunta algunos tips para un buen desayuno: "Lo ideal es comer dentro de las dos horas posteriores a despertarse. Si eso es demasiado difícil, recomiendo satisfacer tu hambre y comer lo antes posible por la mañana, asegurándote de priorizar las proteínas, las grasas saludables y los carbohidratos ricos en fibra".

Opciones de desayunos saludables y rápidos

Tostadas integrales con manteca y mermelada con infusión.

Tostada con huevos revueltos/palta/verduras con infusión.

Avena con frutos rojos.

Frutas con yogur.

Yogur.

Leche con cereales.

Café con medialunas.

Café con un sandwich.

Mates con tostadas.

Otros hábitos matutinos que arruinan tu salud en silencio

Mirar el celular apenas te levantás

Mirar tu celular inmediatamente después de abrir los ojos puede poner tu cerebro en un estado reactivo. "Además del estrés y la distracción, el doomscrolling (ver noticias negativas sin parar) al despertarte puede hacer que tu cerebro asocie el acto de despertarse con ansiedad o estrés”, dice Annie Miller, terapeuta del sueño y fundadora de DC Metro Therapy. En este sentido, la profesional señala que "con el tiempo, esto puede aumentar la ansiedad base, afectar la concentración y el estado de ánimo, e incluso interferir con el ritmo circadiano, especialmente si se convierte en tu rutina matutina". En vez de eso, cuando te levantás evitá las pantallas. Se aconseja que hagas algunas respiraciones profundas o estiramientos suaves.

No exponerte a la luz solar

La luz solar de la mañana es fundamental para mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés, la ansiedad y la depresión. "Mantené la habitación oscura por la noche, incluso tapando luces de detectores de humo o pantallas, pero dejá que entre el sol apenas te despertás”, remarca un especialista en el tema. Si tenés la posibilidad, salí a tomar un ratito de sol durante la mañana, ya sea cuando te levantás o en algún recreo de tu trabajo. Lo ideal es tomar un mínimo de 20 minutos de sol al día para producir vitamina D, disminuir el cortisol y regular el ritmo circadiano.