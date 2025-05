Los 5 snacks saludables más ricos para comer antes o después de cenar, según nutricionistas.

Existen muchas opciones de snacks saludables que podés comer a la noche, que además de ser deliciosos, son muy beneficiosos para el organismo. Es muy común que a la noche, antes o después de cenar, tengamos antojos de algo dulce o no sepamos bien qué comer. Aunque creas que comer postre no es lo recomendado, esto no es así. Según nutricionistas, hay muchos snacks que podés comer a la noche si tenés ganas de algo rico.

En vez de comer un helado o un chocolate ultra procesado, los expertos en nutrición recomiendan que optes por otros alimentos que además de saciar tus ganas de dulce, te nutran y te hagan bien a la salud. Estos snacks no tienen por qué ser aburridos: hay muchas opciones deliciosas, adaptables a todos los paladares.

Snacks dulces y saludables para comer a la noche, según nutricionistas

1. Bowl de yogur con frutos rojos

“El yogur proporciona proteína completa, lo que significa que te aporta cantidades adecuadas de los nueve aminoácidos esenciales que el cuerpo humano necesita pero no puede producir por sí solo”, dice la nutricionista Amanda Blechman, en diálogo con Real simple. Además, dice que una buena opción es combinarlo con frutos rojos frescos y semillas de lino molidas para agregar fibra: "Así obtenés un bowl de yogur rápido, delicioso y lleno de proteína y fibra”.

2. Batido de proteína

“Si estás en movimiento, un batido de proteína que no requiera refrigeración puede ser una gran opción. Recomiendo buscar uno que sea una buena fuente tanto de proteína como de fibra”, sostiene la experta. Si entrenás o estás buscando aumentar tu masa muscular, es una excelente opción. También podés incluirlo en batidos con frutas, o bien hacerlo en forma de helado casero.

3. Tostadas integrales con palta

Si no querés cenar o te quedaste con hambre, podés comer unas tostadas integrales con palta. “Mucha gente sabe que el pan integral puede ser una buena fuente de fibra, pero tal vez te sorprenda saber que dos rebanadas también pueden aportar unos 8 gramos de proteína. Yo las cubro con palta, yogur griego y un poco de sal marina en escamas, y lo acompaño con una fruta”, cierra.

4. Cereal integral con leche

"Es la combinación energética ideal de carbohidratos complejos, proteína magra e hidratación. Elegí un cereal integral con sello de salud cardiovascular, que tenga menos grasa saturada y más fibra. Combinalo con leche descremada o baja en grasa, o leche de soya”, aconseja la nutricionista Vanessa King. También podés reemplazarla por leche vegetal.

5. Frutos secos

Ya sean almendras, nueces o pistachos, los frutos secos son una gran opción como snack antes de la cena. Según la dietista registrada Erin Palinski-Wade, RD, son una excelente fuente de proteína y fibra. “Una onza de pistachos (49 unidades) tiene seis gramos de proteína y tres gramos de fibra, lo que los hace perfectos para disfrutar solos o para usarlos como un ‘toque’ nutritivo sobre avena, queso cottage o yogur”, dice. “También puedes mezclarlos con fruta deshidratada y cereal integral para un snack práctico y saciante cuando estás fuera de casa”.