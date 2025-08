¿El frío puede causar enfermedades?

Por qué el frío no genera enfermedades

Una de las creencias populares más difundidas es que la llegada del invierno provoca que se multipliquen la cantidad de personas que se encuentran enfermas. Esto genera que se asocie a una estación del año como la portadora de infecciones. Sin embargo, el clima no es el causante de ciertos cuadro gripales. La fuente es otra y pasa desapercibida.

Es bastante común escuchar que una persona manifiesta cierto desprecio por la llegada del invierno porque la asocia con la posibilidad de enfermarse y tener que pasar algunos días en la cama sin poder moverse. Una serie de frases que se repiten de forma constante que permitió que se instale un conocimiento que desde el punto científico no tiene ningún tipo de sustento y que de manera reiterada se encargan de explicar por qué es una falsa hipótesis.

"El frío no enferma. ¿Cómo te va a enfermar la temperatura? Lo hacen los virus y las bacterias", expresó Nativa Baturimos, como figura su usuario de Instagram. De acuerdo con información recolectada de la Fundación UNAM y American Heart Association, este estación de año solo puede generar que las mucosas nasales se resequen un poco y que determinados virus sobreviven mejor en ambientes frescos.

No obstante, la presencia de enfermedades dentro del organismo son producto de pasar tiempo en espacios cerrados con otras personas y los virus que portan. También el hecho de no ventilar determinados sectores del hogar genera que no haya una renovación del aire. Otro consejo que se desprende es que lavarse las manos es sumamente efectivo para cortar cualquier proceso de infección.

“Creo que es esencial desmitificar el mito de que el frío enferma, esto no es así, sino que lo que hace el frío es predisponer a condiciones que hacen que haya más circulación de virus respiratorios”, señaló Ignacio Gutiérrez Magaldi que se desempeña como Jefe de Internados en la Clínica Reina Fabiola de la Universidad Católica de Córdoba. Otro consejo que se desprende es toser en el pliegue del codo para no ser un agente transmisor.

Seis consejos para cuidar la piel durante el invierno

La llegada del invierno da lugar a que la piel también quede expuesta a determinadas consecuencias y que sea necesario tomar algunas medidas para preservar su estado. Esto es producto de que las bajas temperaturas pueden provocar resequedad, irritación, urticaria y otros efectos negativos.

Hidratación: se aconseja tomar bastante agua durante varios momentos del día.

se aconseja tomar bastante agua durante varios momentos del día. Limpieza suave : es necesario tener a mano productos hipoalergénicos y eviten aquellos que puedan generar una modificación en la barrera cutánea natural.

: es necesario tener a mano productos hipoalergénicos y eviten aquellos que puedan generar una modificación en la barrera cutánea natural. Protección solar: es algo difícil de comprender por algunos, pero el sol siempre está presente y sus efectos sobre la piel se pueden hacer presentes.