¿Cómo evitar que las prendas de color rojo se destiñan al lavarse?

Una de las grandes pesadillas al momento de lavar prendas de color es que alguna comiencen a desteñir cuando son colocadas dentro del lavarropas. En especial aquellas que cuenta con una pigmentación roja, debido a que la presencia quedará más que marcada sobre la superficie de las demás telas. Aunque existen una serie de consejos con el fin de evitar este problema y olvidarse del mismo.

No todas las prendas disponen de cierta calidad en lo que respecta a su elaboración y esto puede provocar que haya ciertos efectos no deseados en caso de que no se las lave a mano. El hecho de que una destiña va a generar que las demás queden manchadas y en algunos casos sean totalmente irrecuperables. Algo que obliga a considerar la idea de tirarlas o transformarlas en trapos para la limpieza del hogar.

"Si claro, voy a dejar pasar la colección de HP by Puma justo cuando hay uno en mi talle y en liquidación...pff", expresó FMilanessi, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Esto es producto de que encontró un buzo de un color rojo muy intenso y que contiene una serie de elementos que se vinculan con el deporte que se práctica dentro del universo de Harry Potter. Además, el mismo dispone de algunos detalles en blanco y en amarillo.

¿Cómo lavar la ropa de color rojo?

Hay dos maneras de mandar al lavarropa aquellas prendas que disponen de un color rojo predominante, pero demanda una serie de pasos que deben hacerse cada tanto con el fin de que luego no destiñan.

Vinagre blanco: se coloca la prenda en un balde, se suma agua, el líquido y se deja reposar durante 30 minutos. De esta manera, el vinagre permitirá que los pigmentos de la tinta queden adheridos.

Sal: usar gruesa, agua fría y dejar la prenda reposando durante 20 minutos. El mineral permite que los colores queden estabilizados.

También se puede optar por separar la ropa por colores y que la roja disponga de un lavado especial con el fin de que otras prendas no se dañen en el proceso. Otro consejo que se desprende es que las vestimentas con este tono deben lavarse del revés con el fin de que la superficie no se dañe mientras gira dentro del lavarropas. No solo se protege la tela, sino a los demás objetos.

Una tercera recomendación es que se debe evitar que las prendas se sequen en contacto directo con los rayos del sol, debido a que estos pueden descomponer los pigmentos de los tejidos. Se aconseja hacerlo a la sombra. No obstante, lo mejor es revisar la etiqueta de cada producto porque el fabricante especifica qué acciones se encuentran permitidas realizar para que la calidad se extienda con el paso del tiempo. Esto incluye qué usar para lavarla, como planchar y demás consideraciones.

¿Cómo remover las manchas?

Por otro lado, se puede apreciar que el uso de la leche es un elemento de gran ayuda para remover aquellas que algunas prendas pueden provocar al desteñirse. Lo particular es que dependiendo de la fuente, el líquido debe encontrarse frío o tibio. Además, se menciona que es un proceso bastante largo de llevar a cabo porque es necesario hacer renovaciones cada tres horas con el fin de borrar las imperfecciones.