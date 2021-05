En las últimas horas, Ricardo Darín dio a conocer una noticia muy importante en lo personal: recibió la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. Sin embargo, lo más llamativo fue el comentario peronista que expresó luego de que se aplicara la dosis. Se trata de una frase que dijo el presidente Alberto Fernández a lo largo de la campaña para concientizar a la pandemia.

Darín, actor de películas reconocidas como "El Secreto de Sus Ojos", "Nueve Reinas", "La Odisea de los Giles", "Relatos Salvajes" y "El Hijo de la Novia", entre otras, dialogó con Radio La Red y manifestó: "Acá nadie se salva solo". Y agregó: "Me vacuné hoy a la mañana y la verdad, bárbaro. Fue fantástico, muy bien organizado, la gente toda divina, muy amable, fue perfecto".

Asimismo, y de acuerdo a lo que averiguó antes de vacunarse, el proceso de vacunación se está acelerando en el país, detalle que lo dejó más tranquilo: "Lo que me preguntaba cuando me asignaron el turno es cuál es el porcentual de gente que ya está vacunada, que lo necesitaría antes que yo. Es una pregunta obligada, por una cuestión ética, que te tenés que hacer. Me tranquilizaron algunos con los que hablé, que la vacunación se está acelerando. Me preocupa el entorno, porque acá nadie se salva solo".

Pese a estar más tranquilo por haber recibido la dosis, indicó: "Contento no es un término que utilizaría. Por supuesto que siento un alivio por mi familia, que se empieza a preocupar por uno. No hay que bajar la guardia, hay que seguir con todos los protocolos".

De todas maneras, Darín dejó en claro que haberse vacunado significa un gran paso para poder trabajar en algunas grabaciones que tiene pendiente: "Da un poco de alivio porque yo estoy encaminado a un trabajo donde voy a estar rodeado de muchas personas. Vamos a empezar un rodaje muy pronto y es un atmósfera en la que convivís con más de 80, 100 personas por día. Eso, sumado a que tuve unos cambios en mi salud con el tema de la hipertensión, se aceleraba un poco las líneas a la zona de riesgo, entonces había mucha gente preocupada. Yo confieso que no estuve preocupado porque nunca me descuidé".

De qué trata "1985", la nueva película en la que trabaja Ricardo Darín

Ricardo Darín remarcó que se encuentra trabajando como productor y actor de la película que, posiblemente, se llame "1985". La misma hace foco en el Juicio a las Juntas Militares. Y según adelantó, interpretará al fiscal Julio César Strassera. "Estamos tratando de lograr un punto de equilibrio entre la época, siendo rigurosos, pero al mismo tiempo queremos tener un poco más de libertad, porque es la manera. Lo interesante es lo que se cuenta, cómo y qué es lo que ocurre con ese conflicto, cómo intentaron resolverlo", resaltó.

Cómo llevó Ricardo Darín la cuarentena con su pareja Florencia Bas

De acuerdo a lo que contó, Ricardo Darín se mostró muy agradecido por la compañía de su pareja: "Una vez más, agradezco profundamente estar cerca de Florencia (Bas). Porque la vida al lado de ella es genial en muchos sentidos. A mí me ha rescatado de setenta mil cosas. Nuestra dinámica de la vida, como en casi todos los casos, no es estar las 24 horas del día juntos. Entonces ahí está puesta a prueba la relación".

Pese a que admitió que ambos tuvieron roces, resaltó que se trataron "con mucho amor, porque nos queremos mucho, nos conocemos, hay mucho humor. A veces nos miramos y somos dos viejitas mirando televisión y nos causa gracia. Son cosas que le pasan a todo el mundo y que son pruebas, muy a fondo, de una relación. Y creo que nosotros nos sacamos una nota bastante buena".