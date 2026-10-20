Tesla presentó el primer "auto volador": Así es el revolucionario Roadster

En un evento realizado en las instalaciones de SpaceX en McGregor, Texas, Tesla presentó la nueva generación del Roadster, su deportivo 100% eléctrico que sorprendió "volando" y con una aceleración impresionante.

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El prototipo mostró un diseño totalmente renovado respecto al modelo anunciado en 2017, dejando en claro que la innovación sigue siendo el foco principal de la marca. Protagonizó una serie de acrobacias que incluyeron subir por una rampa curva hasta quedar boca abajo, despegar del suelo, girar en el aire y aterrizar sobre sus ruedas sin problemas.

Luego, sobrevoló una fila de cinco vehículos Tesla, entre ellos el Cybertruck, Model 3 y Semi, en una exhibición que dejó boquiabiertos a los presentes y a quienes siguieron la transmisión en vivo.

¿Cómo logra "volar" el nuevo Tesla?

Estas increíbles maniobras fueron posibles gracias a un sistema desarrollado en conjunto con SpaceX, que combina ventiladores eléctricos para generar succión y propulsores de gas a alta presión para controlar la posición del auto en el aire. Elon Musk afirmó: “Básicamente puede volar como un cohete. Puede hacer giros y acrobacias increíbles”, aunque aclaró que no se trató de vuelos sostenidos, sino de desplazamientos breves y controlados.

El sistema de succión del Roadster se encuentra en la parte inferior de la carrocería y utiliza ventiladores eléctricos junto a elementos aerodinámicos móviles para extraer el aire entre el auto y el suelo, aumentando la adherencia. Lars Moravy, vicepresidente de Ingeniería de Vehículos, explicó que esta tecnología genera una fuerza equivalente a 2 g, lo que permite que el vehículo se mantenga pegado incluso al circular boca abajo.

Por otro lado, los propulsores a base de gas comprimido funcionan para dar un impulso extra, permitir despegar momentáneamente, modificar la orientación y controlar el aterrizaje. El prototipo cuenta con diez propulsores alimentados por depósitos con aproximadamente 250 kilogramos de aire comprimido, sin necesidad de combustibles convencionales y con la capacidad de re-presurizar los tanques.

A pesar de las demostraciones, Tesla no informó cuánto tiempo puede permanecer el vehículo en el aire ni la distancia que podría recorrer con esta tecnología. Además, las pruebas se realizaron sin ocupantes y aún falta obtener las autorizaciones para su uso fuera de entornos controlados.

Una de las características más impactantes del Roadster es su aceleración: pasó de 0 a 96,6 km/h (60 millas por hora) en apenas 0,81 segundos, gracias a la asistencia de cuatro propulsores traseros que complementan los motores eléctricos. En cuanto a velocidad máxima, Tesla anunció que superará los 370 km/h, aunque no se mostró durante la presentación. Musk incluso sugirió que podría alcanzar cerca de la mitad de la velocidad del sonido, unos 615 km/h, como meta futura.

El diseño del nuevo Roadster es más anguloso, con puertas de apertura tipo mariposa y un interior de solo dos plazas que incluye instrumental digital y volante tipo yoke, similar a otros modelos Tesla. Además, incorpora aerodinámica activa con elementos móviles, como un alerón trasero retráctil que ajusta su posición para optimizar adherencia o reducir resistencia al viento.

Tesla anunció que habrá tres versiones: Performance, Thrust y Rocket. Esta última será de una sola plaza y contará con el sistema completo de propulsores para realizar maniobras aéreas. Sin embargo, todavía no tiene permiso para circular por vías públicas, aunque Musk confirmó que la intención es que los clientes puedan usarlo cuando se aprueben las autorizaciones. Finalmente, el empresario indicó que la producción del Roadster comenzará en 2028, sin precisar fechas para las primeras entregas ni precios.