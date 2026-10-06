Stellantis Argentina sorprendió en Expo Auto Chino con la presentación en avant-première del Leapmotor B03X, el primer vehículo completamente eléctrico de la marca china que se comercializará en el país.

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El modelo estará disponible en el país durante el primer trimestre de 2027 y llega para sumar una propuesta tecnológica y versátil en el segmento de SUVs compactos.

Diseño urbano y batería integrada: las claves del SUV compacto de Leapmotor

El B03X se destaca por combinar un diseño urbano con un interior espacioso y funcional. Mide 4,27 metros de largo, 1,81 metros de ancho y 1,63 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,605 metros que favorece su maniobrabilidad en la ciudad. Además, su arquitectura de piso plano, característica de los vehículos eléctricos, permite optimizar el espacio interior y el confort para los pasajeros.

En su corazón tecnológico, este modelo incorpora el sistema de batería CTC2.0 Plus (cell to chassis), que integra la batería directamente en la estructura del vehículo. Esta innovación reduce el centro de gravedad, mejora la rigidez torsional y aporta mayor seguridad y eficiencia durante la conducción.

¿Cuál es la autonomía del Leapmotor B03X y cuánto tarda en cargarse?

El SUV cuenta con una batería de 53,0 kWh y un motor eléctrico de 145 kW (197 CV), con una autonomía anunciada de hasta 400 km según el ciclo WLTP. La batería puede recargarse rápidamente, pasando del 30% al 80% en apenas 16 minutos, una ventaja clave para quienes buscan movilidad eléctrica práctica y eficiente.

En cuanto al espacio de carga, el B03X ofrece 510 litros en el baúl, con un compartimiento extra denominado “Ultra-Box” debajo de la tapa que amplía la capacidad hasta 1.605 litros si se rebaten los asientos traseros. Esta flexibilidad es ideal para familias o usuarios que necesitan transportar objetos voluminosos.

Pantalla de 14,6 pulgadas y llave digital: así es el interior del Leapmotor B03X

El interior está equipado con una pantalla táctil central de 14,6 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital de 8,8 pulgadas. Además, dispone de conectividad completa con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, navegación online y actualizaciones de software remotas. A través de la aplicación móvil de Leapmotor, los usuarios pueden acceder a funciones como llave digital, climatización y programación de cargas desde el celular.

En materia de seguridad, el Leapmotor B03X ofrece un sistema avanzado con 7 airbags de serie y una red inteligente compuesta por 14 sensores y cámaras que monitorean el entorno y la conducción. Esto permite activar 21 Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS) de nivel 2, que mejoran la protección, el confort y la confianza al volante.

¿Cuándo llega el Leapmotor B03X a la Argentina y qué sistemas ADAS incluye?

La marca Leapmotor forma parte del ecosistema global de Stellantis y ya cuenta en Argentina con otros modelos híbridos como los B10 y C10. En Expo Auto Chino, además de exhibir el B03X, la marca presentó los B05 y C16, ampliando su oferta local. En China, el B03X fue el segundo modelo más vendido durante julio y agosto de 2026, lo que refleja su buena aceptación en su mercado de origen.